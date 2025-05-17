شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف: أنا بخير وصحتى منيحة.. خفوا إشاعات عنى أرجوكم (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

ظهر النجم جورج وسوف في فيديو عبر صفحته على موقع فيس بوك، وهو يلعب الطاولة للرد على شائعة وفاته، حيث قال فيه: "أنا بخير وبألف خير وصحتي منيحة وكفاية إشاعات خفوا إشاعات شوية أرجوكم".

وفي سياق متصل يستعد جورج وسوف لسلسلة حفلات جديدة، وجولة أوروبية، ويحيى النجم جورج وسوف حفلاً غنائيًا فى السويد يوم 25 من شهر مايو الجارى وحفل فى ألمانيا، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وكان سلطان الطرب جورج وسوف قد احتفل بزفاف ابنه حاتم، وسط أجواء من السعادة، وظهر جورج وسوف وهو يتلقى التهانى من أصدقائه الفنانين وأفراد عائلته فى حفل الزفاف، وظهر وهو يجلس على كرسى ويحتفل مع ابنه حاتم وعروسه.