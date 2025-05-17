شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة سامح حسين: كنت متخوفة من عدم نجاح برنامج قطايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسام أحمد زوجة النجم سامح حسين خلال برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلى الذى يذاع على قناة أون، إنها كانت متخوفة من تقديم زوجها برنامج قطايف في موسم رمضان الماضى، في زحمة المسلسلات والبرامج، ولكنها تفاجأت بنجاح كبير وتكريمات عديدة له بعد عرض البرنامج.



وحكت على كواليس تعرف زوجها عليها وقالت إن والدها تعرّف على شخصية سامح حسين من خلال تقديمه مسلسل عبودة ماركة مسجلة، وبعد مشاهدته له قال لى موافق.



واستضافت الإعلامية منى الشاذلى في الحلقة ابنتي سامح حسين مريم وفاطمة وزوجته وسام أحمد.



وعلق النجم سامح حسين خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج معكم الذى يذاع على قناة أون على إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرنامج قطايف الذى عرض في موسم رمضان الماضى قائلا: شيء عظيم وحاجة تفرح، وده تكريم لكل الناس اللى قالت إن البرنامج به محتوى محترم.

قال النجم سامح حسين خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج معكم الذى يذاع على قناة أون، إنه بكى من ردود الأفعال التي تلقاها على برنامج قطايف الذى عرض في موسم رمضان الماضى وحقق نجاحا كبيرا في مصر والوطن العربي.

وأضاف، إن أحد أسباب نجاح البرنامج أننى دارس إلقاء وممثل، وهذا ساعدنى في تقديم الأفكار التي قدمتها خلاله، وإن زوجته كانت قلقانة من التجربة لأنها بتخاف عليا طول الوقت.



ويُعرض للفنان سامح حسين في السينمات حالياً، فيلم استنساخ وهو من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد، ويشارك فى بطولته هبة مجدى، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، حيث يستعرض التأثيرات الحديثة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى دور نظارات الواقع الافتراضى VR فى إعادة تشكيل المفاهيم التقليدية.



وقدم سامح حسين برنامج "قطايف" فى رمضان الماضى، حيث جمع بين الكوميديا الخفيفة والمحتوى التثقيفى فى قالب ممتع يناسب جميع الأعمار، وتلخص هدف برنامج "قطايف" فى تقديم محتوى خفيف يجمع بين المعلومات العامة، الحكايات التراثية، والحوارات الطريفة، وهو ما لاقى تفاعلاً كبيرا من الجمهور المصرى.



وقدم سامح حسين آخر أعماله السينمائية فيلم "ساندوتش عيال" الذي تم عرضه على المنصات العام الماضي، وشارك في بطولته نور قدرى، إيمان السيد، إبرام سمير، وعدد من الأطفال الذي حققوا شهرة كبيرة في الفترة الماضية منهم يوسف صلاح مؤدى أغنية "الغزالة رايقة"، ومنذر مهران الذى لعب دور سمير في مسلسل "جزيرة غمام"، وزياد الشرقاوى الذي شارك بدور كريم فى مسلسل ولاد ناس.