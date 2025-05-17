أنجلينا جولي والنجوم في حفل Trophee Chopard الذي يجمع صناعة المجوهرات الفاخرة والإبداع الفني

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 مايو 2025 01:19 صباحاً - على هامش النسخة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي بيومه الرابع، يُقام حفل توزيع جوائز النسخة الخامسة والعشرين من جائزة "تروفي شوبارد" Trophée Chopard Award، التي تحتفل بالمواهب الشابة في عالم التمثيل، والتي يتم منحها لممثل وممثلة صاعدين أظهرا موهبة لافتة في بداية مسيرتهما الفنية.

أنجلينا جولي تنضم لضيوف الحفل

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من أبرز ضيوف الحفل هي النجمة العالمية أنجلينا جولي- عرابة جائزة شوبارد- حيث ستقدم الجائزة لنجمة فيلم "ليتيتيا" Laetitia ماري كولومب، وممثل فيلم "وارفير" Warfare فين بينيت، خلال الحفل المقام على شاطئ كارلتون اليوم والمستمر حتى يوم 19 مايو الجاري. ويُشارك في الحفل رئيسة مهرجان كان السينمائي، إيريس نوبلوش، والمندوب العام، تييري فريمو، والرئيسة المشاركة والمديرة الفنية لدار شوبارد، كارولين شوفيل.

وبالإضافة لأنجلينا جولي التي تألقت بإطلالة بيضاء بينما تترك شعرها الأشقر منسدلاً على كتفيها، هناك العديد من النجوم في حضور الحفل منهم هالي بيري، كوينتن تارانتينو، دانييلا بيك، مارينا روي باربوسا، ألبا روهرفاشر، كلوتيلد كورو، رئيسة لجنة التحكيم جولييت بينوش، عضو لجنة التحكيم ليلى سليماني، كارلا بروني، وليام أبادي، عضو لجنة التحكيم جيريمي سترونغ، والمزيد من النجوم.

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وقالت أنجلينا جولي عن تقديمها للجائزة هذا العام: "يشرفني أن أكون ضيفة شرف في مهرجان كان السينمائي، ويسعدني أن أحظى بفرصة تكريم الفنانين الشباب وأعمالهم الاستثنائية".

وبالمثل، تنضم جولي إلى كوكبة مرموقة من ضيوف الشرف والعرابين السابقين، بمن فيهم تشارليز ثيرون، كيت بلانشيت، جوليان مور، تشانغ زيي، جوليا روبرتس، روبرت دي نيرو، وشون بن.

شوبارد تعشق السينما

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منذ عام 1998، شكّلت شوبارد ثنائيًا متألقًا مع مهرجان كان السينمائي، الذي تُعد ماركة المجوهرات الفاخرة شريكًا رسميًا له، حيث تقدم شوبارد جائزة السعفة الذهبية وجميع الجوائز المُقدّمة في نهاية المسابقة، كما تحرص أيضاً على دعم الجيل الصاعد في صناعة السينما من خلال تقديم جائزة شوبارد سنويًا لممثل وممثلة شابين. كما أنها ترافق النجمات بإبداعاتٍ رائعة من المجوهرات الفاخرة من مجموعة السجادة الحمراء.

وقد أُطلقت جائزة "تروفي شوبارد" عام 2001، وهي تُكرّم المواهب السينمائية العالمية الصاعدة، وتُكرّم كل عام ممثلةً وممثلًا واحدًا من ذوي المسيرة المهنية الواعدة. ومن بين الحائزين السابقين على الجائزة: ماريون كوتيار، ديان كروجر، ليا سيدو، فلورنس بيو، جيسي باكلي، نيلز شنايدر، جيريمي إيرفين، وجو ألوين.

وقد أثمر هذا التكريم عن المزيد من الإنجازات، حيث فازت كوتيار بجائزة أوسكار، كروجر بجائزة تمثيل في مهرجان كان، سيدو بجائزة السعفة الذهبية، شنايدر بجائزة سيزار، ورُشّح كلٌ من بيو وباكلي لجوائز الأوسكار بعد حفليهما.

وفي العام الماضي، قدمت ديمي مور الجائزة إلى صوفي وايلد ومايك فايست. ومن المعروف أن فائزين سابقين، مثل كوتيار وسيدو وكروجر، يعودون كعرّابين بعد أن يتقدموا في مسيرتهم الفنية.

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