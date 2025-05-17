تفاصيل عودة ريهانا للغناء من خلال فيلم السنافر

الأغنية الجديدة لـ ريهانا تُقدمها بالسينما

ريهانا وحضور لافت بحفل ميت غالا 2025

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 مايو 2025 01:19 صباحاً - عادت من جديد الفنانة العالميةللغناء بعد غياب إستمر لمدة ثلاث سنوات، وذلك من خلال طرح أغنيتها الجديدة والتي جاءت بعنوانوجاءت أغنيةالجديدة للفنانة العالمية ريهانا جزءًا من الموسيقى التصويرية الخاصة بفيلم الرسوم المتحركة الجديد "السنافر – Smurfs" والذي من المُقرر طرحه في دور العرض السينمائي في 18 يوليو القادم.وظهرت النجمة ريهانا بالمقطع الدعائي للأغنية وهي تؤدي شخصية "سنفورة" خلال أحداث الفيلم، وأيضًا وهي ترقص وسط حقل من الفطر وتحمل زهرة كبيرة الحجم وعقب ذلك تدخل إلى أحد أكواخ السنافر.يُمكنكم قراءة:وتُشارك النجمة العالمية ريهانا في إنتاج الفيلم والذي تدور أحداثه حول حول مغامرة مجموعة من السنافر داخل العالم الواقعي وذلك لسعيهم إنقاذ "بابا سنفور" من الأشرار، ويُشارك ببطولة الفيلم كل من نيك أوفرمان، ناتاشا ليون، جيمس كوردن، ساندرا أوه، أوكتافيا سبنسر والعديد من الفنانين.يُذكر أن النجمة ريهانا قد حرصت على حضور حفل ميت غالا 2025 والذي أقيم بمطلع الشهر الجاري، وكانت قد فاجأت النجمة الجميع بظهورها على السجادة الزرقاء أمام عدسات المصورين لالتقاط الصور التذكارية، وإظهار حملها بشكلٍ واضح.وقد أبرزت الملابس التي إرتدتها النجمة ريهانا حملها الثالث، والذي تبدو أنها في مراحل متقدمة منه، ووقفت وحدها لالتقاط الصور بدون شريكها آيساب روكي.يُذكر أن ريهانا في حملها السابق - الثاني- كشفت عن الحمل أثناء أدائها الحي في استراحة الشوط الأول لبطولة السوبر بول 2023، مرتدية ملابس حمراء ساطعة من الرأس إلى القدمين تبرز نتوء الحمل. واستعرضت هذا الحمل في حفل ميت غالا الأخير لها عام 2023، بجانب شريكها آيساب روكي وهي بفستان أبيض.هذا وكانت رحبت ريهانا وآساب روكي بمولودهما الأول RZA في 13 مايو 2022، في سرية تامة وبعيداً عن وسائل الإعلام، أما الطفل الثاني Riot Rose Mayers فقد رحبا به في أغسطس من عام 2023.

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