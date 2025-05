The Chronology of Water يقدم كريستين ستيوارت كمخرجة في مهرجان كان السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 مايو 2025 01:19 صباحاً - في اليوم الرابع من مهرجان كان السينمائي 2025 الذي انطلقت فعالياته يوم 13 مايو والتي تيتمر حتى 24 مايو الجاؤي، تستمر الأجواء الساحرة على السجادة الحمراء، حيث اجتمع عدد من نجوم السينما وصناع الأفلام في مشهد يعكس تألق النجوم في أجواء مبهرة تليق بهذا الحدث العالمي، حيث شهد اليوم العرض الأول لفيلم كريستين ستيوارت The Chronology of Water الطويل، الذي تشارك به ضمن قسم نظرة ما.

كريستين ستيوارت بإطلالة بيضاء في العرض الخاص لفيلمها The Chronology of Water

انضمت كريستين ستيوارت لطاقم فيلم The Chronology of Water، الذي يُعرض ضمن أفلام مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائي، وضمت السجادة الحمراء العديد من النجوم وهم إيموجين بوتس، ثورا بيرش، كيم جوردون.

ويُعد فيلم The Chronology of Water هو أول تجارب النجمة كريستين ستيوارت لإخراج الأفلام الروائية الطويلة بعد أن أخرجت الفيلم القصير Come Swim عام 2017.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية "ليديا يوكنافيتش" والتي نشأت في بيئة ممزقة يملؤها العنف، ليبدو لها بأن مصيرها سيكون التدمير الذاتي والفشل هو نهاية الطريق، حتى منحتها الكلمات حريةً لم تكن تتوقعها في شكل أعمال أدبية.

ويأتي الفيلم مُقتبساً من كتاب السيرة الذاتية لـ"ليديا يوكنافيتش" والذي حقق أعلى مبيعات ويسرد رحلتها في البحث عن صوتها الخاص واكتشاف طريقة لتحويل الصدمات إلى فن وبشكل خاص الصدمات التي تعيشها النساء، ويُجسد دور البطولة في الفيلم الممثلة إيموجين بوتس.

التجربة الأولى لـ كريستين ستيوارت بعالم الإخراج

ولم يكن فيلم "The Chronology of Water" هو التجربة الأولى لنجمة هوليوود كريستين سيتوارت في عالم الإخراج السينمائي، حيث قدمت من قبل تجربتها الأولى بعالم الإخراج السينمائي؛ وذلك من خلال الفيلم القصير Come Swim والذي تم عرضه عام 2017، وجاء من تأليفها أيضاً. ونجحت ستيوارت من خلال الفيلم في تقديم صورة مزدوجة لحياة رجل خلال يومه ما بين الانطباعية والواقعية.

