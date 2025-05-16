درة تنضم لـ يسرا في مسلسل "الست لما"

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة درة التونسية درة تعاقدها رسميًا على بطولة فيلم "الست لما" إلى جانب الممثلة المصرية يسرا، في عمل سينمائي جديد تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، ومن المقرر انطلاق التصوير خلال الأسبوع المقبل ليوم أو يومين، على أن يُستكمل بعد عطلة عيد الأضحى.



الفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، ويشارك في بطولته نخبة من الممثلين أبرزهم: درة، يسرا، ياسمين رئيس، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، ومي حسن، مع استمرار ترشيح أسماء أخرى للانضمام إلى العمل خلال الأيام المقبلة، وتعود درة بهذا الفيلم إلى السينما المصرية بعد غياب دام 3 سنوات منذ بطولتها لفيلم "جدران" عام 2022، الذي شاركها فيه الممثل اللبناني نيكولا معوض وهند عبد الحليم، وقدّم في قالب من الرعب والتشويق.

كما كانت درة قد سجّلت العام الماضي عودتها إلى التلفزيون التونسي بعد أكثر من عقد من الغياب، من خلال مسلسل "صاحبك راجل" الذي عُرض في تونس، وشاركها بطولته عدد من ممثلي الكوميديا التونسية.

