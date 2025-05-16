"سيكو سيكو" يواصل تصدّر شباك التذاكر.. والإيرادات تقترب من هذا الرقم

ميرنا وليد - بيروت - لا يزال فيلم "سيكو سيكو" يحصد النجاح في دور العرض المصرية، حيث تصدّر قائمة الإيرادات اليومية مجددًا، محققًا أكثر من مليون و118 ألف جنيه أمس الخميس، ليصل إجمالي إيراداته إلى نحو 171.

5 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه.

الفيلم الذي يجمع بين الكوميديا والإثارة، من بطولة عصام عمر، طه دسوقي، باسم سمرة، وتارا عماد، ديانا هشام، وعلي صبحي، مع ظهور خاص للممثل المصري خالد الصاوي، وهو من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

تدور أحداث "سيكو سيكو" حول شابين من عائلة بسيطة يحصلان أخيرًا على ميراثهما بعد وفاة العم، ليكتشفا لاحقًا أن "الثروة" ما هي إلا بضاعة مشبوهة، فيقرران التخلص منها عبر لعبة تليفونية من تصميمهما تحمل إسم "سيكو سيكو"، لتبدأ رحلة مليئة بالمفاجآت، ويُعرض إلى جانب الفيلم في دور السينما عدد من الأعمال الجديدة، منها "الصفا الثانوية بنات" لعلي ربيع، و"نجوم الساحل"، و"استنساخ" بطولة سامح حسين، بالإضافة إلى "فار بـ7 تروّاح" من بطولة أحمد فتحي وسليمان عيد.