ميرنا وليد - بيروت - لا يزال فيلم "سيكو سيكو" يحصد النجاح في دور العرض المصرية، حيث تصدّر قائمة الإيرادات اليومية مجددًا، محققًا أكثر من مليون و118 ألف جنيه أمس الخميس، ليصل إجمالي إيراداته إلى نحو 171.
5 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه.
الفيلم الذي يجمع بين الكوميديا والإثارة، من بطولة عصام عمر، طه دسوقي، باسم سمرة، وتارا عماد، ديانا هشام، وعلي صبحي، مع ظهور خاص للممثل المصري خالد الصاوي، وهو من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.
تدور أحداث "سيكو سيكو" حول شابين من عائلة بسيطة يحصلان أخيرًا على ميراثهما بعد وفاة العم، ليكتشفا لاحقًا أن "الثروة" ما هي إلا بضاعة مشبوهة، فيقرران التخلص منها عبر لعبة تليفونية من تصميمهما تحمل إسم "سيكو سيكو"، لتبدأ رحلة مليئة بالمفاجآت، ويُعرض إلى جانب الفيلم في دور السينما عدد من الأعمال الجديدة، منها "الصفا الثانوية بنات" لعلي ربيع، و"نجوم الساحل"، و"استنساخ" بطولة سامح حسين، بالإضافة إلى "فار بـ7 تروّاح" من بطولة أحمد فتحي وسليمان عيد.
كانت هذه تفاصيل خبر "سيكو سيكو" يواصل تصدّر شباك التذاكر.. والإيرادات تقترب من هذا الرقم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.