شكرا لقرائتكم خبر عن ملتفا بعلم مصر.. أحمد سعد يُحيى أول حفلاته فى أستراليا لصالح راعى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم أحمد سعد حفلا غنائيا خيريا اليوم بمدينة ملبورن بأستراليا، لصالح مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الفئات الأكثر احتياجا في مصر.

جاء ذلك وسط بحضور جماهيري كبير من أعضاء الجالية المصرية والجاليات العربية، إلى جانب السفير المصري في أستراليا والفنان هاني رمزي، والمستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر والنائب إيهاب رمزي.

وحرص النجم هاني رمزي خلال الحفل على تقديم أحمد سعد ومنحه بوكيه ورد، ليحييه أحمد سعد.

كما وجه أحمد سعد الشكر للسفير المصري بأستراليا، بعد أن لبى دعوة الحضور للحفل.



حفل أحمد سعد فى أستراليا



حفل أحمد سعد فى أستراليا



حفل أحمد سعد



حفل أحمد سعد



هانى رمزى فى حفل أحمد سعد

كما قام أحمد سعد خلال الحفل برفع علم مصر، وسط تصفيق الجمهور، معبرا عن سعادته الشديدة بذلك، حيث قال: "مبسوط إني رافع علم بلدي الحبيبة مصر، اللي بحبها، وقلبنا كله في مصر".

وأشاد بالمجهود الكبير الذي تبذله مؤسسة راعي مصر، لدعم الأسر الأكثر احتياجا، مؤكدا أن سعادته الأكبر بهذا الحفل، أن عوائده تذهب للأشخاص الأكثر احتياجا، ووجه الشكر إلى مؤسسة راعي مصر، قائلا: "شكرا راعي مصر على المجهود الكبير، وللمصداقية الكبيرة التي تتمتعون بها".

وقدم أحمد سعد خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه وسط هتاف كبير من الجمهور الحاضرين، حيث أشعل المسرح بأغاني اختياراتي "مدمرة حياتي، ووسع وسع، وايه اليوم الحلو ده، وحبيبنا"، وغيرها من الأغاني.

ومن المقرر أن يحيي أحمد سعد حفلا جديدا غدا في مدينة سيدني الأسترالية بعد وستذهب عوائد الحفلتين لدعم الأسر الأولى بالرعاية.