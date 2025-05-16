"بنت بغداد".. مهند المرسومي يطلق جديده بإحساس عراقي أصيل

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان العراقي مهند المرسومي أغنيته الجديدة بعنوان "بنت بغداد"، في عمل يحمل بصمة فنية عاطفية تمزج بين الكلمات الحنونة واللحن الشرقي الدافئ.

الأغنية من كلمات صباح البغدادي، ألحان آدم إياد، وتوزيع محمود إياد، و يواصل المرسومي من خلال هذا العمل تعزيز حضوره على الساحة الفنية العراقية و العربية، بمحتوى غنائي يرتكز على الهوية و الثقافة المحلية، مع لمسة إنتاجية حديثة تناسب ذوق الجمهور الحالي.

الأغنية متاحة الآن على جميع المنصات الرقمية، و تلقى تفاعلاً لافتًا منذ ساعات صدورها الأولى.

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