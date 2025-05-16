القضاء المصري يحاكم إبن محمد رمضان

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت محكمة الطفل في مدينة 6 أكتوبر، قرارًا بإيداع إبن الفنان المصري محمد رمضان في إحدى دور الرعاية، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي على طفل داخل نادٍ خاص في منطقة الشيخ زايد، جنوب القاهرة، وجاء القرار عقب إنعقاد أولى جلسات المحاكمة، التي غاب عنها المتهم ووالده، فيما حضر ممثلو الدفاع عن الطرفين، وإعتمدت المحكمة في قرارها على ما تم جمعه من محاضر وتحقيقات رسمية خلال الفترة الماضية، وتعود تفاصيل الواقعة إلى مشادة جرت داخل نادٍ رياضي، قيل إنها تطورت إلى إعتداء جسدي من إبن الفنان على طفل آخر، ما دفع أسرة الأخير إلى التقدّم ببلاغ رسمي للجهات المعنية، مطالبةً بالتحقيق والمحاسبة، وأفاد المحامي الممثل عن الأسرة المتضررة، بأنهم ماضون في الإجراءات القانونية، رافضين أي تسوية أو تصالح.

كما تقدّموا بطلب تعويض مدني قدره مليون جنيه، نتيجة ما وصفوه بالأثر النفسي الذي تعرّض له الطفل جراء الحادث.

في المقابل، صرّح المحامي أحمد الجندي، دفاع الفنان محمد رمضان، أن سبب غياب الطفل المتهم عن الجلسة كان وعكة صحية مفاجئة ألمّت به عشية المحاكمة، مشيرًا إلى أن حالته لم تسمح بالحضور.

في السياق نفسه، تدرس هيئة الدفاع عن أسرة الطفل المتضرر نقل القضية إلى محكمة الجنح، استنادًا إلى روايات تزعم وجود الفنان محمد رمضان أثناء الواقعة، وهو ما قد يغيّر توصيف القضية قانونياً في حال ثبتت تلك الادعاءات.

القضية، التي تعود إلى بدايات شهر أيار، لا تزال قيد التداول، وتنتظر تطورات جديدة قد تعيد ترتيب المشهد القانوني خلال الأيام المقبلة.

