رغم الخلافات التجارية.. الصين تستقبل أحدث أفلام توم كروز

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة مفاجئة رغم الأجواء السياسية المتوترة بين واشنطن وبكين، أعلنت الشركة المنتجة لفيلم Mission: Impossible" The Final Reckoning" عن موعد طرحه في صالات السينما الصينية بتاريخ 30 أيار الجاري، ليكون أحدث إنتاج هوليوودي يُعرض في "المملكة الوسطى" هذا العام.



الفيلم، من بطولة النجم العالمي توم كروز، ينضم إلى قائمة من الأفلام الأميركية التي تم السماح بعرضها في السوق الصينية مؤخراً، من بينها "Lilo & Stitch" بنسخته الحية من ديزني، و"How to Train Your Drago"، إلى جانب استمرار عرض فيلم "A Minecraft Movie" الذي يتصدر حاليًا قائمة الأفلام الأجنبية في الصين لعام 2025.

الخطوة تشير إلى أن الصين لم تفعّل بعد تهديداتها السابقة بشأن تقليص واردات الأفلام الأميركية، التي جاءت كرد فعل محتمل على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب على عدد من السلع الصينية في وقت سابق من هذا العام.

ويعوّل صناع الفيلم على السوق الصينية لدعم الأداء العالمي للجزء الثامن من سلسلة "Mission: Impossible"، التي تجاوزت عتبة 4 مليارات دولار من الإيرادات منذ انطلاقها،وكان الفيلم قد حظي بعرض أول عالمي لافت خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي، بحضور توم كروز ونجوم العمل، الذين خطفوا الأنظار على السجادة الحمراء وسط تغطية إعلامية واسعة.