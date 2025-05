شكرا لقرائتكم خبر عن رغم التوترات التجارية.. عرض Mission: Impossible لتوم كروز في الصين 30 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المنتجة لفيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning، بطولة النجم العالمي توم كروز عن عرضه في دور العرض السينمائية الصينية في 30 مايو الجاري، على الرغم من التوترات التجارية بين البلدين.

وينضم الفيلم إلى قائمة متنامية من أفلام هوليوود التي تشق طريقها إلى المملكة الوسطى هذا العام، حيث حصل فيلم ديزني الحي "Lilo & Stitch" وUniversal's How to Train Your Dragon، مؤخرًا على ظهورهما الأول في البر الرئيسي، ويواصل فيلم "A Minecraft Movie" عرضه المسرحي في الصين باعتباره الفيلم الرائد المستورد من هوليوود في المنطقة لعام 2025.

وتشير هذه الموافقات إلى أن بكين لم تنفذ بعد تحذيرها الصادر في أبريل الماضي بشأن "خفض معتدل" لواردات الأفلام الأمريكية، وهو رد مهدد على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب على السلع الصينية.

ويمثل عرض الفيلم في الصين فرصة حاسمة لشباك التذاكر للجزء الثامن من سلسلة أفلام التجسس، والذي جمع أكثر من 4 مليارات دولار على مستوى العالم.

وفي الوقت نفسه، حقق الفيلم ظهورًا رائعًا لأول مرة في مهرجان كان السينمائي الجاري، وشارك في بطولة الفيلم، إلى جانب توم كروز، كل من تراميل تيلمان، إيساي موراليس، بوم كليمنتيف، سايمون بيج، هايلي أتويل، كريستوفر ماكواري، وهانا وادينجهام، وقد حضروا جميعًا عرض الفيلم خلال فعاليات والتقطوا الصور على السجادة الحمراء وسط حضور جماهيري وإعلامي لافت.