شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة نقاشية لصناع لام شمسية بمهرجان Series Fest بأمريكا بحضور الشناوي ونعوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المخرج كريم الشناوي، والكاتبة مريم نعوم في ندوة نقاشية ضمن مهرجان Series Fest للحديث عن مسلسلهم لام شمسية الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا مجتمعية إنسانية وقوة السرد القصصي لها.

مهرجان Series Fest يحتفي بالإبداع التلفزيوني وتجمع الأصوات من حول العالم لإلهام التغيير عبر الدراما.

وشهد مهرجان Series Fest فى ولاية كولورادو الأمريكية، عرض الحلقة الأولى من مسلسل لام شمسية وذلك لكونه واحدًا من أهم الأعمال التي عرضت في رمضان 2025، وحققت نجاحًا كبيرًا وشهدت تفاعلا كبيرا من الجمهور مع الأحداث.

وتصدر مسلسل لام شمسية، قائمة الأكثر شهرة على منصة watch it، بعد عرضه في رمضان الماضى، وتتوفر على منصة watch it كل حلقات مسلسل لام شمسية.

ومسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ياسمينا العبد، الطفل على البيلى، فاتن سعيد، يارا جبران، مصطفى عسكر وضيوف الشرف على قاسم، كمال أبو رية، محمد عبده، إسماعيل شرف.



مسلسل لام شمسية



صناع مسلسل لام شمسية



صناع مسلسل لام شمسية