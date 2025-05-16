شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكي يعلن وفاة نجل شقيقته ويطالب جمهوره بالدعاء له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم أحمد مكي عن وفاة نجل شقيقته - أيمن، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالرحمة والصبر.

وكتب عبر استوري إنستجرام: "اللهم ارحم ابن أختي عزة "أيمن عبد الله" وأدخله فسيح جناتك وسامحه وأحسن إليه، نسألكم الدعاء للمتوفي، بالرحمة والمغفرة ولنا بالصبر".



احمد مكي

يذكر أن آخر أعمال أحمد مكي، مسلسل الغاوي الذي عرض في رمضان الماضي 2025، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.