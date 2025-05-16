شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا ولبلبة وميرفت أمين وشيرين نجمات في مشوار الزعيم عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد الفنان عادل إمام، أحد أبرز الأيقونات الفنية في مصر والعالم العربي، حيث ترك إرثًا فنيًا ضخمًا شكل وجدان أجيال متعاقبة، وتميز إمام بقدرته الفذة على تجسيد الشخصيات المتنوعة، مزج فيها بين الكوميديا الساحرة والعمق الدرامي، مما جعله ينفرد بمكانة استثنائية في الوسط الفني.

الزعيم الذى يحتفل بعيد ميلاده بعد ساعات فى الـ 17 من شهر مايو، دوماً ما كان حاضرًا بقوة وببصمة فى أذهان جمهور.

ومن بين العناصر التي أثرت في مسيرته، تعاونه مع عدد من النجمات اللاتي صنعن معه ثنائيات لا تُنسى، حيث تميّز كل ثنائي بكيمياء فريدة أثرت في شكل العمل الفني.

تصدرت النجمة يسرا قائمة النجمات الأكثر تعاونًا مع عادل إمام، حيث جمعتهما 17 عملًا سينمائيًا تنوعت بين الكوميديا والدراما والسياسة، منها شباب يرقص فوق النار والإرهاب والكباب وعمارة يعقوبيان وطيور الظلام.

شكّل ثنائي عادل إمام ولبلبة علامة فارقة في السينما الكوميدية، حيث قدّما معًا 11 فيلماً، أبرزها خلي بالك من جيرانك والبعض يذهب للمأذون مرتين وعصابة حمادة وتوتو وتميّزت أعمالهما بالطرافة والمواقف الاجتماعية الساخرة.

فيما شاركت ميرفت أمين في عدد من الأفلام التي تركت بصمة في مشوار إمام، حب المراهقات ومرجان أحمد مرجان وتميّزت أعمالهما بالتنوع بين الضحكة العميقة والنقد الاجتماعي.

رغم قلة التعاون بين إلهام شاهين وعادل إمام، إلا أن أفلامهما حققت شهرة واسعة، منها الهلفوت ورمضان فوق البركان وأمهات في المنفى.

أما شيرين فبرزت في أعمال مختلفة مع الزعيم، أبرزها: بخيت وعديلة (الجزءان الأول والثاني) وهالو أمريكا والإرهابي وتميّزت هذه الأفلام بمزجها بين الكوميديا والمواضيع الاجتماعية الجريئة.

يظل عادل إمام رمزًا فنيًا استثنائيًا، حيث لا تزال أعماله تحظى بمشاهدة جماهيرية واسعة، وتشهد على تاريخ حافل من الإبداع والتعاون مع أبرز نجمات السينما المصرية.