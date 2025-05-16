تيفاتي ترامب تُرزق بمولودها الأول.. هكذا شاركت الخبر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 مايو 2025 07:27 مساءً - رحبت تيفاني ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجها مايكل بولس بمولودهما الأول، وشاركت الخبر عبر وسائل التواصل الإجتماعي الخاص بها، كما كشفت عن اسم ابنها.

تيفاني ترامب أم للمرة الأولى

View this post on Instagram A post shared by Tiffany Trump (@tiffanytrump)

من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، شاركت تيفاني ترامب خبر ولادتها حيث نشرت صورة وهي ممسكة بقدم ابنها المولود حديثاً وأرفقته بتعليق جاء فيه: "أهلًا بك في هذا العالم يا ابننا الحبيب، ألكسندر ترامب بولس. نحبك حبًا لا يوصف! شكرًا لك على قدومك إلى حياتنا! 15/5/2025".

وأعرب دونالد ترامب خلال تواجده في دولة الإمارات ضمن زيارته لبعض دول الخليج عن رغبته للعودة للولايات المتحدة لرؤية حفيده.

قد ترغبين في معرفة تيفاني ترامب تودع البيت الأبيض بإعلان خطوبتها على لبناني

زواج تيفاني ترامب وإعلان الحمل

https://www.instagram.com/p/Ck9BpHuu1PI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Ck9BpHuu1PI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Ck9BpHuu1PI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

بدأت علاقة تيفاني ترامب- ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والممثلة مارلا مابلز، اللذان تزوجا في الفترة من 1993 إلى 1999- من الملياردير اللبناني مايكل بولس عام 2018 بعد لقائهما في نادي ليندسي لوهان في ميكونوس، اليونان، وأعلنا خطوبتهما في يناير 2021. وتقدم بولس بطلب الزواج من تيفاني في حديقة الورود بالبيت الأبيض بخاتم ألماس بقيمة 1.2 مليون دولار.

تزوجا في بالم بيتش بولاية فلوريدا، في نوفمبر عام 2022. وكان فستان زفاف تيفاني من توقيع المصمم اللبناني الشهير "إيلي صعب"، كما ارتدت والدتها "مابلز" أيضاً فستانها من المصمم "إيلي صعب".

تم تصميم كعكة الزوجين، التي يبلغ طولها 7 أقدام، على غرار كعكة زفاف "مابلز" و"ترامب" من إبداع الخبَّازة "سيلفيا وينستوك". وقالت "مابلز" إن "تيفاني" أرادت إعادة إنشائها.

وفي أكتوبر 2024، أعلن دونالد ترامب أن ابنته تيفاني، تنتظر مولودها الأول من بولس.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»