ريا أبي راشد لـ الخليج 365 من مهرجان كان: السينما تخرجني من الواقع والأحمر لوني المفضل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 مايو 2025 07:27 مساءً - حرصت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد على حضور حفل المرأة في السينما Women In Cinema الذي أقامته مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، مساء أمس الخميس على هامش مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ 78، الذي تُجرى فعالياته في الفترة من 13 وحتى 24 مايو الجاري، وظهرت بإطلالة جذابة كعادتها لاسيما وأنها تفضل الأحمر في إطلالاتها.
فريق الفيديو:
أجرى اللقاء: معتز الشافعي
تصوير الفيديو: يوسف بوهوش
أعده للنشر: محمد المعصراوي
والتقت كاميرا "الخليج 365" ريا أبي راشد أثناء حضورها الحفل وتحدثت عن اللوك الذي ظهرت به قائلة:"أنا من زمان بشتغل على هذا اللوك، وحالفني الحظ أني اسافر إلى لبنان وأضع اللمسات النهائية عليه، وبالنسبة لي اللون الأحمر هو المفضل وحضرت به افتتاح العديد من المهرجانات، واخترت الظهور به في هذا الحفل لأنه سيكون التواجد الأخير لي في مهرجان كان السينمائي"هذا العام.
يمكنكِ قراءة.. مهرجان كان السينمائي 2025 في يومه الثالث...احتفال بدور المرأة في السينما
وكشفت ريا أبي راشد عن تصويرها حلقة خاصة مع النجم العالمي توم كروز خلال برنامج "ريا سكوب"، موضحة: "أكيد مش أول مقابلة بعملها معه، ولكن مع عرض Mission: Impossible - The Final Reckoning، اكتمل نصاب السلسلة، ولم أستطع إجراء المقابلة هنا في كان لأن توم كروز حضر لمدة 24 ساعة فقط، بسبب ارتباطه بافتتاح الفيلم في لندن، وأنا ذهبت إلى لندن وأجريت اللقاء معه ثم عدت إلى كان".
ريا أبي راشد تطرقت للحديث عن التجهيزات والترتيبات التي تقوم بها قبل تواجدها على السجادة الحمراء للمهرجانات والأحداث الفنية الهامة قائلة: باعتباري إعلامية وهناك أضواء مسلطة علىّ وأقدم برنامج سكوب مع ريا، فالتجهيزات تكون مع فريق عمل البرنامج صباحاً وليلاً قبل أي حدث كبير، والحقيقة أنا محظوظة بالأشخاص الذين يعملون معي لأنهم يعتنون بي ويساعدونني كثيراً".
وعن السينما وأكثر ما تحبها فيها كشفت ريا أبي راشد أنها تستطيع خلال السينما الخروج من الواقع عبر صالة سينمائية تجلس فيها وتسافر مع الأفلام إلى عالم آخر، مشيرة إلى أن ذلك يجعلها تبتعد عن المشاكل اليومية الحياتية وترى ما يحدث في العوالم الأخرى، مشددة على أن عالم السينما هو الذي خلق لديها الشغف طوال السنوات الماضية.
وأقيمت فعالية المرأة في السينما Women in Cinema التي تحتفل بالنساء اللواتي يُحدثن نقلة نوعية في مسيرتهن المهنية من جميع أنحاء العالم العربي وآسيا وأفريقيا، سواء من هنَّ أمام الكاميرات أم من هنَّ خلفها، مساء أمس الخميس على هامش مهرجان كان السينمائي 2025 في ثالث أيامه، وبحضور النساء المكرمات وكذلك عدد من نجوم السينما ومشاهير العالم.
وشهدت السجادة الحمراء للفاعلية حضور كلٌ من المكرمات السبع وهن: الكاتبة والمخرجة الزامبية الويلزية رونغانو نيوني، الممثلة الجنوب آسيوية جاكلين فرنانديز، الممثلة المصرية أمينة خليل، الممثلة السعودية إلهام علي، الممثلة التايلاندية إنجفا واراها، المخرجة السورية جايا جيجي، والمخرجة والفنانة السعودية سارة طيبة.
كما شهدت السجادة الحمراء توافد المنتج فيصل بالطيور الرئيس التنفيذي لـ مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، يسرا، جيسيكا ألبا، ريا أبي راشد، هنا العمير، رزان جمَّال، أليساندرا أمبروسيو، كاثرين دينوف، شانينا شايك، جوليت بينوش، ظافر العابدين، إيموغن بوتس، إيزا غونزاليس، دانيال كالويا، أشيفاني بانديا مالورتا، هيفاء المنصور، فرحانة بودي، فاطمة البنوي، مراد مصطفى، سوسن يوسف، وغيرهم.
فريق الفيديو:
أجرى اللقاء: معتز الشافعي
تصوير الفيديو: يوسف بوهوش
أعده للنشر: محمد المعصراوي
الظهور الأخير في مهرجان كان هذا العام
والتقت كاميرا "الخليج 365" ريا أبي راشد أثناء حضورها الحفل وتحدثت عن اللوك الذي ظهرت به قائلة:"أنا من زمان بشتغل على هذا اللوك، وحالفني الحظ أني اسافر إلى لبنان وأضع اللمسات النهائية عليه، وبالنسبة لي اللون الأحمر هو المفضل وحضرت به افتتاح العديد من المهرجانات، واخترت الظهور به في هذا الحفل لأنه سيكون التواجد الأخير لي في مهرجان كان السينمائي"هذا العام.
View this post on Instagram
A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)
يمكنكِ قراءة.. مهرجان كان السينمائي 2025 في يومه الثالث...احتفال بدور المرأة في السينما
وكشفت ريا أبي راشد عن تصويرها حلقة خاصة مع النجم العالمي توم كروز خلال برنامج "ريا سكوب"، موضحة: "أكيد مش أول مقابلة بعملها معه، ولكن مع عرض Mission: Impossible - The Final Reckoning، اكتمل نصاب السلسلة، ولم أستطع إجراء المقابلة هنا في كان لأن توم كروز حضر لمدة 24 ساعة فقط، بسبب ارتباطه بافتتاح الفيلم في لندن، وأنا ذهبت إلى لندن وأجريت اللقاء معه ثم عدت إلى كان".
تجهيزات وترتيبات ما قبل السجادة الحمراء
ريا أبي راشد تطرقت للحديث عن التجهيزات والترتيبات التي تقوم بها قبل تواجدها على السجادة الحمراء للمهرجانات والأحداث الفنية الهامة قائلة: باعتباري إعلامية وهناك أضواء مسلطة علىّ وأقدم برنامج سكوب مع ريا، فالتجهيزات تكون مع فريق عمل البرنامج صباحاً وليلاً قبل أي حدث كبير، والحقيقة أنا محظوظة بالأشخاص الذين يعملون معي لأنهم يعتنون بي ويساعدونني كثيراً".
وعن السينما وأكثر ما تحبها فيها كشفت ريا أبي راشد أنها تستطيع خلال السينما الخروج من الواقع عبر صالة سينمائية تجلس فيها وتسافر مع الأفلام إلى عالم آخر، مشيرة إلى أن ذلك يجعلها تبتعد عن المشاكل اليومية الحياتية وترى ما يحدث في العوالم الأخرى، مشددة على أن عالم السينما هو الذي خلق لديها الشغف طوال السنوات الماضية.
https://www.instagram.com/p/DJrxFsKIwJC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DJrxFsKIwJC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DJrxFsKIwJC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
إقرئي أيضاً.. لقطات مميزة للمشاهير العرب في مهرجان كان السينمائي الدولي بدوراته السابقة
وأقيمت فعالية المرأة في السينما Women in Cinema التي تحتفل بالنساء اللواتي يُحدثن نقلة نوعية في مسيرتهن المهنية من جميع أنحاء العالم العربي وآسيا وأفريقيا، سواء من هنَّ أمام الكاميرات أم من هنَّ خلفها، مساء أمس الخميس على هامش مهرجان كان السينمائي 2025 في ثالث أيامه، وبحضور النساء المكرمات وكذلك عدد من نجوم السينما ومشاهير العالم.
وشهدت السجادة الحمراء للفاعلية حضور كلٌ من المكرمات السبع وهن: الكاتبة والمخرجة الزامبية الويلزية رونغانو نيوني، الممثلة الجنوب آسيوية جاكلين فرنانديز، الممثلة المصرية أمينة خليل، الممثلة السعودية إلهام علي، الممثلة التايلاندية إنجفا واراها، المخرجة السورية جايا جيجي، والمخرجة والفنانة السعودية سارة طيبة.
كما شهدت السجادة الحمراء توافد المنتج فيصل بالطيور الرئيس التنفيذي لـ مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، يسرا، جيسيكا ألبا، ريا أبي راشد، هنا العمير، رزان جمَّال، أليساندرا أمبروسيو، كاثرين دينوف، شانينا شايك، جوليت بينوش، ظافر العابدين، إيموغن بوتس، إيزا غونزاليس، دانيال كالويا، أشيفاني بانديا مالورتا، هيفاء المنصور، فرحانة بودي، فاطمة البنوي، مراد مصطفى، سوسن يوسف، وغيرهم.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».