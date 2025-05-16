سارة طيبة لـ الخليج 365 من مهرجان كان: أختار إطلالات تشبهني دون خسارة نفسي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 مايو 2025 07:27 مساءً - خطفت الفنانة السعودية سارة طيبة الأضواء على السجادة الحمراء لحفل المرأة في السينما Women In Cinema الذي أقامته مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، مساء أمس الخميس على هامش مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ 78، الذي تُجرى فعالياته في الفترة من 13 وحتى 24 مايو الجاري، حيث ظهرت بلوك مختلف وغير تقليدي.
فريق الفيديو:
أجرى اللقاء: معتز الشافعي
تصوير الفيديو: يوسف بوهوش
أعده للنشر: محمد المعصراوي
يمكنكِ قراءة.. هذا ما قالته إلهام علي وسارة طيبة لـ الخليج 365 عن تكريمهما في مهرجان كان
وعبرت سارة طيبة عن فخرها بتكريمها من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي خلال مبادرة المرأة في السينما Women In Cinema مؤكدة:" أشعر بفخر كبير واستحقاق عالي بتواجدي هنا اليوم، مع مجموعة من سيدات عظيمات من مختلف دول العالم، وبقدر ما نحن مختلفات ولكننا نتشابه بالعديد من الأمور أبرزها الصعوبات الكثيرة التي واجهناها والشغف لتحقيق الأحلام.
وأقيمت فعالية المرأة في السينما Women in Cinema التي تحتفل بالنساء اللواتي يُحدثن نقلة نوعية في مسيرتهن المهنية من جميع أنحاء العالم العربي وآسيا وأفريقيا، سواء من هنَّ أمام الكاميرات أم من هنَّ خلفها، مساء أمس الخميس على هامش مهرجان كان السينمائي الدولي في ثالث أيامه، وبحضور النساء المكرمات عدد من نجوم السينما ومشاهير العالم.
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وشهدت السجادة الحمراء للفاعلية حضور كلٌ من المكرمات السبع وهن: الكاتبة والمخرجة الزامبية الويلزية رونغانو نيوني، الممثلة الجنوب آسيوية جاكلين فرنانديز، الممثلة المصرية أمينة خليل، الممثلة السعودية إلهام علي، الممثلة التايلاندية إنجفا واراها، المخرجة السورية جايا جيجي، والمخرجة والفنانة السعودية سارة طيبة.
كما شهدت السجادة الحمراء توافد المنتج فيصل بالطيور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، يسرا، جيسيكا ألبا، ريا أبي راشد، هنا العمير، رزان جمَّال، أليساندرا أمبروسيو، كاثرين دينوف، شانينا شايك، جوليت بينوش، ظافر العابدين، إيموغن بوتس، إيزا غونزاليس، دانيال كالويا، أشيفاني بانديا مالورتا، هيفاء المنصور، فرحانة بودي، فاطمة البنوي، مراد مصطفى، سوسن يوسف، وغيرهم.
فريق الفيديو:
أجرى اللقاء: معتز الشافعي
تصوير الفيديو: يوسف بوهوش
أعده للنشر: محمد المعصراوي
أول تعليق من سارة طيبة على إطلالتها غير التقليديةوأجرت كاميرا "الخليج 365" لقاءً خاصاً مع سارة طيبة والتي تحدثت فيه عن اللوك وتفاصيله وسبب اختيارها له قائلة: "أنا سعيدة جداً جداً باللوك، والستايلست المساعد من الكويت، وهذه هي أول مجموعة من تصاميم مصمم سوري يعيش في فرنسا يدعى مثنى، والمجوهرات ميسيكا، واللوك مختلف، فأنا أحاول دائماً إبعاد ضغط السجادة الحمراء من أن يجعلني أرتدي شيئاً لا يشبهني، ولذلك أبحث عن لوك قريب مني بدون أن أخسر نفسي أو شخصيتي".
يمكنكِ قراءة.. هذا ما قالته إلهام علي وسارة طيبة لـ الخليج 365 عن تكريمهما في مهرجان كان
وعبرت سارة طيبة عن فخرها بتكريمها من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي خلال مبادرة المرأة في السينما Women In Cinema مؤكدة:" أشعر بفخر كبير واستحقاق عالي بتواجدي هنا اليوم، مع مجموعة من سيدات عظيمات من مختلف دول العالم، وبقدر ما نحن مختلفات ولكننا نتشابه بالعديد من الأمور أبرزها الصعوبات الكثيرة التي واجهناها والشغف لتحقيق الأحلام.
التكريم برفقة إلهام علي وأمينة خليلوعن تكريمها برفقة مواطنتها السعودية إلهام علي وكذلك المصرية أمينة خليل على هامش مهرجان كان السينمائي قالت سارة طبية: "صودف أن يتم تكريمي مع فنانتين أنا من أشد المعجبات بهما وبأعمالهما، وأقول لإلهام شكراً على الإلهام المستمر، أما أمينة خليل فأعتبرها من أهم أهم ممثلات هذا الجيل وأنا مبسوطة انني مجتمعة معها في هذا الحفل".
وأقيمت فعالية المرأة في السينما Women in Cinema التي تحتفل بالنساء اللواتي يُحدثن نقلة نوعية في مسيرتهن المهنية من جميع أنحاء العالم العربي وآسيا وأفريقيا، سواء من هنَّ أمام الكاميرات أم من هنَّ خلفها، مساء أمس الخميس على هامش مهرجان كان السينمائي الدولي في ثالث أيامه، وبحضور النساء المكرمات عدد من نجوم السينما ومشاهير العالم.
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وشهدت السجادة الحمراء للفاعلية حضور كلٌ من المكرمات السبع وهن: الكاتبة والمخرجة الزامبية الويلزية رونغانو نيوني، الممثلة الجنوب آسيوية جاكلين فرنانديز، الممثلة المصرية أمينة خليل، الممثلة السعودية إلهام علي، الممثلة التايلاندية إنجفا واراها، المخرجة السورية جايا جيجي، والمخرجة والفنانة السعودية سارة طيبة.
كما شهدت السجادة الحمراء توافد المنتج فيصل بالطيور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، يسرا، جيسيكا ألبا، ريا أبي راشد، هنا العمير، رزان جمَّال، أليساندرا أمبروسيو، كاثرين دينوف، شانينا شايك، جوليت بينوش، ظافر العابدين، إيموغن بوتس، إيزا غونزاليس، دانيال كالويا، أشيفاني بانديا مالورتا، هيفاء المنصور، فرحانة بودي، فاطمة البنوي، مراد مصطفى، سوسن يوسف، وغيرهم.
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