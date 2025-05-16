Eddington يجمع خواكين فينيكس والمخرج آري أستر للمرة الثانية في السينما

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 مايو 2025 07:27 مساءً - تُقام اليوم، على هامش الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي 2025، فعالية السجادة الحمراء الخاصة بالعرض العالمي الأول لفيلم Eddington، من بطولة النجم العالمي خواكين فينيكس والذي سيحضر تلك الفعالية بحضور مُخرج الفيلم آري أستر ونجوم وفريق عمل الفيلم.

أحداث وفريق عمل فيلم Eddington

تم إنتاج الفيلم الأمريكيعام 2025، وجاءت أحداثه أثناء انتشار جائحة كورونا بمدينة إدينغتون، وهي مدينة خيالية في نيو مكسيكو، ويستعرض الفيلم اندلاع مواجهة عام 2020 بين عمدة بلدة صغيرة، والذي يُجسد شخصيته الفنان خواكين فينيكس، ورئيس البلدية والذي يُجسد شخصيته الفنان بيدرو باسكال، مما يؤدي إلى اشتعال برميل مملوء بالبارود، لتستمر أحداث الفيلم في إطار من الإثارة.

ويأتي الفيلم من تأليف وإخراج آري أستر، ويُشارك ببطولة الفيلم خواكين فينيكس، بيدرو باسكال، إيما ستون، أوستن بتلر، لوك غرايمز، والعديد من الفنانين، وكان قد تم الإعلان عن طرحه بدور العرض السينمائي في شهر يوليو القادم.

Beau Is Afraid يجمع خواكين فينيكس وآري أستر للمرة الأولى في السينما

ويُعدّهو التعاون الثاني بين النجم العالميوالمُخرج والكاتب آري أستر في السينما، حيث كانا قد تعاونا من قبل في فيلم "Beau Is Afraid"، والذي تم عرضه عام 2023.

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وجاء فيلم Beau Is Afraid من تأليف وإخراج آري أستر، ودارت أحداثه حول شخصية "بو"، والذي كان يعيش طوال حياته مُتأثراً بعلاقته السلبية مع والدته، وحينما ترحل عن الحياة يُقرر الانطلاق في مغامرة إلى منزل الطفولة، والذي نشأ به ليعيش رحلة مليئة بالمخاطر والذكريات.

وجاء الفيلم من بطولة خواكين فينيكس، باركر بوزي، إيمي ريان، كايلي روجرز، ناثان لين، والعديد من الفنانين، وقد تم عرض الفيلم بعدد من المهرجانات، وتم ترشيحه لعدد من الجوائز.

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