الحزن يخيّم على أحمد مكي بعد وفاة أحد اقاربه

ميرنا وليد - بيروت - فُجع الفنان المصري أحمد مكي بوفاة نجل شقيقته، أيمن عبد الله، حيث أعلن الخبر عبر حسابه، وطلب من جمهوره الدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة، ولعائلته بالصبر، وكتب مكي في رسالة مؤثرة عبر خاصية الحالة :"اللهم ارحم ابن أختي عزة، أيمن عبد الله، وأدخله فسيح جناتك، وسامحه وأحسن إليه.

.. نسألكم الدعاء للمتوفي، بالرحمة والمغفرة، ولنا بالصبر.، وسرعان ما انهالت رسائل التعزية من الجمهور وزملائه في الوسط الفني، الذين أعربوا عن مواساتهم وتمنياتهم بالصبر لمكي وعائلته.

وكان أحمد مكي قد شارك مؤخراً في بطولة مسلسل "الغاوي" الذي عُرض خلال شهر رمضان 2025، إلى جانب عدد من الممثلين أبرزهم عائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، في عمل درامي من إخراج ماندو العدل.