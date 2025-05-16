بيرس بروسنان يُكمل عامه الـ 72 عامًا.. جيمس بوند ما زال حيًا في ذاكرة السينما

ميرنا وليد - بيروت - يحتفل اليوم، 16 ايار 2025، النجم الأيرلندي بيرس بروسنان بعيد ميلاده الثاني والسبعين، مواصلاً مسيرته الفنية الغنية التي امتدت لأكثر من خمسة عقود.



وُلد بروسنان في دروغيدا، أيرلندا، عام 1953، وبدأ مسيرته الفنية في المسرح قبل أن يحقق شهرة واسعة من خلال مسلسل "ريمينغتون ستيل" في الثمانينيات. لكن انطلاقته العالمية جاءت عندما جسّد شخصية العميل السري جيمس بوند في أربعة أفلام بين عامي 1995 و2002، من بينها "GoldenEye" و"Die Another Day" .

إلى جانب أدواره السينمائية، عُرف بروسنان بنشاطه في مجال البيئة والعمل الخيري، حيث يشغل منصب سفير لليونيسف منذ عام 2001، ويشارك في حملات توعية حول التغير المناخي ومكافحة السرطان .

في السنوات الأخيرة، عاد بروسنان إلى الشاشة من خلال أدوار متنوعة، أبرزها في فيلم "Black Adam" عام 2022، وسلسلة "MobLand" التي عُرضت مؤخرًا على منصة Paramount+، حيث نال إشادة من زميلته هيلين ميرين على احترافيته وتواضعه

كما ينتظر الجمهور عرض فيلمه الجديد "The Thursday Murder Club" على منصة نتفليكس في 28 آب 2025، والذي يشاركه فيه البطولة كل من هيلين ميرين وبن كينغسلي .

يُذكر أن بروسنان متزوج من الصحفية كيلي شاي سميث منذ عام 2001، ولهما ابنان، ويعيشان حياة أسرية هادئة بعيدًا عن الأضواء.