“المقص” يفتتح نجاحات تامر حسني في “ريستارت”.. ديو شعبي مع رضا البحراوي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في إنجاز سريع، تصدّرت أغنية “المقص” للنجم المصري تامر حسني والفنان الشعبي رضا البحراوي قائمة الأغاني الأكثر تداولًا عبر منصات الاستماع ومواقع التواصل، محققة مئات آلاف المشاهدات خلال أقل من 24 ساعة من طرحها، وسط تفاعل جماهيري واسع وإشادات بالأداء والمزج الفني بين اللونين الشعبي والرومانسي.

الأغنية هي ديو غنائي ضمن أحداث فيلم تامر حسني الجديد “ريستارت”، وتُعد أيضًا من أبرز أغنيات ألبومه القادم “لينا معاد”. وقد كتب كلماتها ولحنها تامر حسني، بينما تولى عمرو الخضري التوزيع والميكس، أما ميكس الصوت الغنائي فكان من تنفيذ المهندس مودي منير.

ويقدّم تامر في فيلم “ريستارت” مجموعة من الأغنيات الجديدة، من بينها “ممكن رقمك؟” التي نشر سابقًا مقطعًا منها على حساباته، محققة تفاعلاً كبيرًا منذ اللحظات الأولى.

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر وهنا الزاهد، كل من محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، رانيا منصور، توانا الجوهري، وميمي جمال، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف البارزين، منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، وأحمد حسام ميدو.

وتدور أحداث الفيلم حول “محمد”، فني هواتف يواجه تحديات الحياة اليومية، ويحاول مع “عفاف”، وهي مؤثرة على مواقع التواصل، تحقيق النجاح عبر السوشيال ميديا. ومع دخول شخصية “الجوكر”، تبدأ رحلة جديدة مليئة بالمفاجآت والضغوط المرتبطة بعالم الشهرة والتحوّل الرقمي.

ويُعتبر “ريستارت” عملًا يجمع بين الدراما الاجتماعية والكوميديا، ويطرح أسئلة جريئة حول استغلال المواهب في عصر السوشيال ميديا، وتأثير الشهرة على العلاقات الإنسانية.