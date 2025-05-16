“إنجاز عالمي” أم تضخيم؟ بيان الشامي يثير الجدل… وهجومه على الإعلام يوسّع الفجوة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار البيان الذي نُشر باسم النجم الشاب الشامي، والذي أعلن فيه عن “إنجاز عالمي” بدخوله موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والفنية. فقد جاء في البيان أن الشامي دخل الموسوعة كأصغر فنان يتصدّر المرتبة الأولى في قائمة Billboard Arabia Artist 100، عن عمر 22 عامًا و55 يومًا، وذلك اعتبارًا من 27 تموز/يوليو 2024.

لكنّ الحقيقة التي وجب توضيحها، أن مكتب إدارة الشامي هو من قدّم طلبًا رسميًا لـ”غينيس” بهذا الإنجاز، الذي وإن كان موثّقًا بالفعل، إلا أنه يخص قائمة Billboard Arabia وليس Billboard International المعروفة عالميًا. وبالتالي، لا يمكن وصفه بـ”إنجاز عالمي” بالمعنى المتعارف عليه دوليًا، بل هو نجاح عربي ضمن نطاق السوق الموسيقي في منطقة الشرق الأوسط.

في سياقٍ موازٍ، نشر الشامي منشورًا عبر حسابه على منصة “إكس”، هاجم فيه بعض المنصات الإعلامية العربية التي انتقدت أغنيته الأخيرة “جيناك”، والتي لم تحقق أي نجاح يُذكر حتى اللحظة، حيث قال: “جمهوري الحبيب عندي الكم رجاء، أنا فنان بشتغل على تصنيفي واحترامي بالعالم الفني، وبسعى للاحترافية والعالمية، والمنصات العالمية العالمية بتشتغل مع الشامي لهاذ السبب. مش كل حدا أو منصة إعلامية بتحكي كلمتين، بتردوا عليها، لأنكم بتصغّروا من حجمنا بهالطريقة. أنا ما عندي مشاكل مع حدا، وبحب الكل، وبدي ياكم هيك إذا بتحبوني”.

ورغم دعوته للمحبة، إلا أن أسلوب المنشور حمل هجومًا مباشرًا على المنصات الإعلامية العربية، التي تمثّل في الحقيقة ركيزة أساسية لنجاح واستمرارية أي فنان عربي. فهي الجسر بين الفنان والجمهور، وقد شكّلت لعقود المنبر الأول لدعم المواهب وصناعة النجومية في العالم العربي.

من المؤسف أن يتعرّض الإعلام العربي لهذا النوع من التهجّم فقط لأنه استخدم حقه الطبيعي في النقد والتعبير عن الرأي بخصوص أي عمل فني جديد، وهو أمر مشروع ومطلوب لضمان تطوّر الساحة الفنية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشامي دأب مؤخرًا على استفزاز الجمهور ووسائل الإعلام من خلال تصريحات غير مدروسة، تصل أحيانًا إلى استخدام عبارات غير لائقة وشتائم، ما يخلق فجوة تتسع يومًا بعد يوم بينه وبين المحيط الإعلامي الذي يُفترض أن يكون داعمًا له.

فهل يعيد الشامي حساباته؟ أم أن سياسة التصعيد ستظل عنوان المرحلة القادمة في مسيرته الفنية؟