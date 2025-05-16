تامر حسني والشامي ينتهيان من تصوير الديو باللهجتين المصرية والسورية

ميرنا وليد - بيروت - أنهى الفنان المصري تامر حسني تصوير كليب غنائي جديد يجمعه بالفنان السوري الشامي، في تعاون موسيقي فريد يجمع بين اللهجتين المصرية والسورية، جرى تصويره في لبنان وسط أجواء مرحة ومميزة، ومن المتوقع طرح الكليب خلال أيام قليلة بعد انتهاء عمليات المونتاج، ليكون متاحًا على مختلف المنصات الرقمية.



على الجانب الآخر، يطل تامر حسني على محبيه في موسم عيد الأضحى السينمائي بفيلم "ريستارت"، المقرر عرضه في صالات السينما بدءًا من 29 أيار.

الفيلم يجمعه بالممثلة هنا الزاهد، ويقدم مزيجًا من الكوميديا والرومانسية في إطار إجتماعي عصري.

تدور أحداث "ريستارت" حول شاب يعمل فني هواتف يقع في حب مؤثرة شهيرة على السوشيال ميديا، لكن الصعوبات المادية تقف عائقًا أمام حلم الارتباط، ليدخلا معاً مغامرة إفتراضية بحثاً عن الشهرة، تنقلب لاحقًا إلى اختبار حقيقي للقيم والعلاقات.

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته نخبة من الممثلين بينهم محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف أبرزهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، ورانيا منصور، إلى جانب الظهور الخاص للاعب أحمد حسام ميدو.