محمد رأفت يطلق أغنيته الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري محمد رأفت أغنية "كمل" وهي من نوع الأعمال الغنائية Future Bass حيث جمعت بين الموسيقى الغربية والشرقية بأسلوب موسيقي عصري.



وتعكس الأغنية حالة الحزن والعتاب بين الحبيبين.

تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج جميل جميل المغازي، وتم التصوير بين الصحراء المصرية واستديو تم بناءه في القاهرة، وعكس الكليب حالة العتب.

أغنية "كمل" من كلمات ابراهيم محمد والحان محمد رأفت وتوزيع ميدو عاطف، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

ومن بين كلمات الأغنية:

كمل وريني شايل ايه جواك

واستقوى عاللي زمان قواك

أنا قلت اني بحب ملاك

طلع الشيطان كان متجمل