وفاة عم إيمان العاصي

ميرنا وليد - بيروت - توفي عم الممثلة المصرية إيمان العاصي، وقد أعلنت عن الأمر من خلال صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتبت :"عمي في ذمة الله.
. إنا لله وإنا إليه راجعون".
تجدر الإشارة أن أحدث أعمال إيمان العاصي مسلسل ولاد الشمس الذي عبرت عن سعادتها بنجاحه وكتبت على صفحتها:" "مسلسل ولاد الشمس وحلاوة ولاد الشمس إخراج وتصوير وتمثيل وقصة ومن أحلى مواقع تصوير عيني مرتاحة وأنا بتفرج ايه الحلاوه دي فرحانة بيكم جدا ومش عوزاه يخلص مبروك يا غاليين شادي عبد السلام مبروك من قلب".
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