زياد حمزة سفيرًا لجمعية "سند" للرعاية التلطيفية في لبنان

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت جمعية "سند" للرعاية التلطيفية عن إختيار الإعلامي اللبناني زياد حمزة، المدير العام للقطاع الموسيقي والإذاعي في مجموعة MBC، سفيرًا لها لدعم رسالتها الإنسانية، ضمن مبادرتها لتعيين شخصيات عامة تسهم في التوعية بأهمية الرعاية التلطيفية، وتُعد "سند"، التي تأسست عام 2010، أول جمعية في لبنان تقدّم رعاية تلطيفية مجانية وشاملة في منازل المرضى الذين يعانون من أمراض عضال، مع دعم نفسي واجتماعي لهم ولعائلاتهم، بهدف صون كرامتهم وتخفيف معاناتهم، وقالت السيدة لبنى عزالدين، رئيسة الجمعية: "نحن فخورون وسعداء بانضمام زياد حمزه إلى عائلة سند كسفير لنا.

إن التزامه وشغفه بالعمل الإنساني سيسهمان بشكل كبير في تعزيز رسالتنا وتوسيع تأثيرنا في المجتمع اللبناني.” وستتمحور مهمة السفير الجديد، إلى جانب باقي سفراء الجمعية، حول دعم جهود "سند" في نشر رسالتها الإنسانية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الرعاية التلطيفية، إضافةً إلى المساهمة في توسيع نطاق الخدمات المجانية التي تقدمها الجمعية سنويًا لمئات المرضى في منازلهم.