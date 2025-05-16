هكذا أطلت رانيا فريد شوقي في زفاف نجل أشرف طلبة

ميرنا وليد - بيروت - حضرت الممثلة المصرية رانيا فريد شوقي حفل زفاف نجل الممثل المصري أشرف طلبة وابنة الممثلة المصرية فاطمة محمد علي.

ونشرت رانيا على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة من حفل الزفاف وكتبت تعليقاً:"مبروك للحبايب أم العروسة الفنانة فاطمة محمد علي وأبو العريس الفنان أشرف طُلبة ومبروك للعرسان بارك الله لكما".

يذكر أن أحدث أعمال رانيا مسلسل "حسبة عمري"، من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح، وبطولة الممثلين روجينا وعمرو عبد الجليل وعلي الطيب ومحمود البزاوي ومحمد رضوان وحنان يوسف وغيرهم.

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