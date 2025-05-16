تامر حسني يعلن عن أولى مفاجآت فيلم ريستارت مع هنا الزّاهد

أطلق الفنّان تامر حسني أغنية جديدة بعنوان “المقصّ” تعاون فيها لأوّل مرّة مع الفنّان الشّعبيّ رضا البحراوي وهي من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع ميكس عمرو الخضري.

الأغنية ضمن أحداث فيلمه الجديد “ريستارت” الّذي يبدأ عرضه في دور السّينما في مصر والعالم في التّاسع والعشرين من الشّهر الجاري. والأغنية من ألبومه “لينا معاد”.

وينتظر جمهور تامر حسني إطلاق عرض فيلم “ريستارت” الّذي يجمعه على صعيد البطولة مع الممثّلة هنا الزّاهد، بعد تعاونهما في أكثر من عمل سابق، أبرزها فيلم “بحبّك” الّذي حقّق نجاحًا كبيرًا وإيرادات ضخمة.

فيلم “ريستارت” كان من المقرّر عرضه خلال عيد الفطر الفائت، إلّا أنّه تمّ تأجيله ليُطلق رسميًّا في التّاسع والعشرين من أيّار/مايو، كما سيكون متاحًا أيضًا في دور السّينما السّعوديّة.

تدور أحداث فيلم “ريستارت”، في إطار رومنسيّ- كوميديّ حول شابٍ يعمل في تصليح الهواتف، يحلم بالزّواج من مؤثّرة على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، لكن يواجهه العديد من العقبات، فيحاولان معًا تحقيق الشّهرة السّريعة على مواقع التّواصل.

فيلم “ريستارت” من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق ومن بطولة تامر حسني، هنا الزّاهد، باسم سمرة، عصام السّقّا، ميكا، محمّد ثروت وغيرهم.