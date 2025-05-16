جمعية سند للرعاية التلطيفية في لبنان تختار زياد حمزة سفيرًا لها

أعلنت جمعية سند للرعاية التلطيفية في لبنان عن اختيار الأستاذ زياد حمزة سفيراً لها ضمن مجموعة السفراء الموقرين الذين تختارهم الجمعية لدعم قضية الرعاية التلطيفية.

تأسست جمعية سند عام ٢٠١٠ كأول جمعية للرعاية التلطيفية في لبنان، حيث تهدف الى تقديم الدعم الطبي والتمريضي والنفسي والاجتماعي للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وعضال في المراحل الاخيرة من المرض دون أي مقابل، وتسعى الى صون كرامتهم وحقهم بنوعية حياة كريمة، ودعم أسرهم، وذلك في راحة منازلهم بين أهلهم وأحبائهم. كما تعمل الجمعية على بناء شراكات محلية ودولية لتعزيز الوعي بهذا المجال وتطوير خدماته في لبنان.

وقد تم اختيار زياد حمزة، الشخصية المعروفة إعلامياً من خلال منصبه الحالي كمدير عام القطاع الموسيقي والإذاعي في مجموعة ام بي سي، ولدوره البارز في دعم القضايا المجتمعية وتفانيه في خدمة المجتمع. وسيعمل السفير الجديد وباقي السفراء مع الجمعية لنشر رسالتها، تعزيز الوعي بأهمية الرعاية التلطيفية، والمساهمة في توسيع نطاق خدمات سند التي تُقدم بلا أي مقابل إلى مئات المرضى سنوياً.

وعلّقت السيدة لبنى عزالدين، رئيسة جمعية سند، قائلة: “نحن فخورون وسعداء بانضمام زياد حمزة إلى عائلة سند كسفير لنا. إن التزامه وشغفه بالعمل الإنساني سيسهمان بشكل كبير في تعزيز رسالتنا وتوسيع تأثيرنا في المجتمع اللبناني”.