مسلسل “ليلى” يصدم الجمهور….قرار مفاجىء غير متوقَّع

قرّرت قناة NOW إنهاء مسلسل ليلى عند الحلقة الثّامنة والثّلاثين أي بعد ستّ حلقات دون تجديده لموسم ثانٍ على أن يشهد المسلسل إنفصال شخصيّة مهمّة في الحلقات القادمة.

على صعيد متّصل، نالت الممثّلة التّركيّة غونجا فوسلاتيري بطلة مسلسل “ليلى” جائزة أفضل ممثّلة تركية وأكدت في كلمتها أن “هناك العديد من الأشخاص الذين تأثّروا بالحروب المستمرّة والعديد من التّجارب المؤلمة في العالم، يتلقَّون المساعدة، أنا أهدي هذه الجائزة لشيماء الّتي أرسلت لي رسالة من فلسطين وهنّأت ابنتي أسيا بلفتة صادقة، شكرًا جزيلًا”.

نذكر أن مسلسل “ليلى” بطولة جيمري بايسال، ألبيرين دويماز، غونجا فوسلاتيري، يغيت كيرازجي، خليل إبراهيم جيهان، جنكيز بوزكورت، سيدا جوفين، ومصطفى أكفيران.

دارت قصّته حول زوجة أب تقوم بالتخلّص من ابنة زوجها برميها في الشّارع. الفتاة تكبر وتصبح “شيف” أي طاهية ولكن رغبة الانتقام من زوجة والدها كانت تنمو معها وتنتظر الفرصة لتعود وتنتقم منها ضمن أحداث شيّقة وحماسيّة ودراميّة.