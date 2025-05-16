شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة القرن واستيقظت حرم الفنان.. هكذا احتفل يوسف حشيش ومنة القيعي بعقد قرانهما والان مع تفاصيل الخبر

احتفل الفنان يوسف حشيش، بعقد قرانه على الشاعرة منة عدلي القيعي، أمس الخميس، في حفل بسيط أقيم بحضور عدد من الأصدقاء المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه، وسط أجواء مبهجة ومفعمة بالمشاعر.

وفي أول تعليق للعروسين بعد عقد القران، وعبر منصاتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت منة: "لقد استقيظت حرم الفنان يوسف حشيش"، فيما وصف يوسف زواجه من منة القيعى بأنه "صفقة القرن".



عقد قران يوسف حشيش ومنة القيعي

وتُعد منة عدلي القيعي من أبرز كاتبات الأغاني في الساحة الشبابية، حيث بدأت مسيرتها في مجال الإعلان ككاتبة إبداعية، قبل أن تخطو أولى خطواتها في عالم الأغنية عبر التعاون مع المنتج حسن الشافعي والمطرب أحمد شيبة في أغنية "يا دنيا علمينا متعلميش علينا"، التي شكّلت انطلاقتها الحقيقية.

واصلت بعدها نجاحاتها، وكتبت عددًا من الأغاني الناجحة، من أبرزها تتر مسلسل "ختم النمر" بصوت وائل جسار، وأغنية "طير بينا يا عم" مع أمير عيد نجم فرقة كايروكي.

أما الفنان يوسف حشيش، فكان من أحدث أعماله مشاركته في مسلسل "صفحة بيضا" من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة نخبة من النجوم، من بينهم: حنان مطاوع، مها نصار، أحمد الشامي، ميمي جمال، حسن العدل وآخرون.



يوسف حشيش ومنة القيعي يحتفلان بعقد القران يوسف حشيش ومنة القيعي يحتفلان بعقد القران



العروسان العروسان



العروسان يوسف حشيش ومنة القيعي العروسان



عدلي القيعي والعريس يوسف حشيش عدلي القيعي والعريس يوسف حشيش



يوسف حشيش ومنة القيعي يوسف حشيش ومنة القيعي



العروسان العروسان



عقد قران منة القيعي ويوسف حشيش عقد قران منة القيعي ويوسف حشيش



احتفال العروسين بعقد القران احتفال العروسين بعقد القران



فرحة منة القيعي بعقد القران فرحة منة القيعي بعقد القران