شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت شوقي: أدواري محصورة بسبب شكلي.. واتظلمت بسبب زواجي من فراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة بسنت شوقي، ضيفة على برنامج "أسرار النجوم" المذاع عبر إذاعة "نجوم FM"، مع الإعلامية إنجي علي حيث تحدثت عن مسيرتها الفنية، وتطرقت إلى عدة محاور شخصية وفنية.

وعبّرت بسنت عن رغبتها في تقديم أدوار تبرز قدراتها الفنية بعيدًا عن القوالب النمطية، قائلة: "ما زال لدي الكثير بداخلي، وأتمنى أن يأتي الدور الذي يُظهر موهبتي الحقيقية، وأشعر أن بعض المخرجين حصروني في أدوار ترتبط بشكل مظهري فقط".

فيما يتعلق بعلاقتها بزوجها الفنان محمد فراج، اعترفت بأن ارتباط اسمها به قد يكون أثر على مسيرتها، قائلة: "ارتباط اسمي بمحمد فراج ظلمني بالفعل، وأتمنى أن يُذكر اسمي في السياق الفني فقط، لا في ظل اسمه".

وحول دورها في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي، عبّرت بسنت عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها، وقالت: "المسلسل كان 30 حلقة وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ما جعلني أشعر بالمفاجأة والامتنان. شخصية (فرح) أثرت فيّ كثيرًا، وأراها كانت مظلومة إلى حد ما»، وأضافت: «أُعجبت بالنهاية، لكن لو كان القرار بيدي، لما جعلت خالد سليم ينتحر».

كما تحدثت عن علاقتها بالفنانة ياسمين عبد العزيز، مشيدة بأدائها، وقالت: «انبهرت بها من أول يوم تصوير، ورأيت فيها جانبًا إنسانيًا وعفويًا للغاية. هي شخصية محبوبة وطفولية بطبعها».

وفي سياق الحديث عن حياتها الزوجية، وصفت بسنت الزواج بأنه مسؤولية كبيرة، مشيرة إلى أن «الزواج ليس سهلاً كما يعتقد البعض، خصوصًا في ظل الظروف الحالية وتحديات تربية الأطفال». وعن غيرتها على زوجها، أوضحت: «أنا لست شخصًا غيورًا، وثقتي في محمد فراج وفي نفسي تجعلني لا أشعر بالحاجة لذلك، طالما لا يتعدى أحد حدوده».

وعن بدايات علاقتهما، قالت إن التعارف الأول تم من خلال مشاركتهما في مسلسل «تحت السيطرة»، ومنذ ذلك الحين نشأت بينهما علاقة تطورت لاحقًا إلى زواج.

وفي ختام الحوار، كشفت بسنت عن أبرز أحلامها، موضحة: «أحب الحيوانات وخاصة القطط، وأتمنى أن أعيش مستقبلاً بالقرب من البحر مع محمد فراج وأحفادي، محاطة بالقطط والكلاب. كما أحلم بالتمثيل في هوليوود، وأرغب دائمًا في التعلم والتطور في مجالي».