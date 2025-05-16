شكرا لقرائتكم خبر عن الجناح المصري بمهرجان كان يناقش التعاون السينمائي بين الولايات المتحدة ومصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف مهرجان كان السينمائي جلسة نقاش بعنوان "من هوليوود إلى القاهرة: ربط الصناعات السينمائية الأمريكية والمصرية"، وجمعت الجلسة خبراء الصناعة لاستكشاف إمكانية التعاون بين الصناعات السينمائية في الولايات المتحدة ومصر.

أدارت الجلسة ميلاني جودفيلو، المراسلة الدولية الكبيرة في ديدلاين، وضم الفريق المتميز الممثل الأسطوري ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي حسين فهمي، وكاتبة السيناريو ورئيسة منتدى سينى جونة مريم نعوم، والمنتج محمد حفظى، والممثلة والمخرجة الفلسطينية شيرين دعيبس.

وركزت المناقشة على العلاقة بين هوليوود والصناعات السينمائية المصرية في بداية كلتا الصناعتين، وعملية التعاون مع الاستوديوهات الأمريكية الكبرى ومنصات البث، والتغيرات في تمثيل العرب في هوليوود على مدى العقد الماضي.

كما سلطت المناقشة الضوء على الروابط التاريخية للسينما الأوروبية، مع ارتباط مصر بشكل خاص بفرنسا منذ زمن المخرج الراحل يوسف شاهين. وقال حسين فهمي: "يجب أن ننشر إيقاعاتنا وثقافتنا الخاصة".

وفرت الجلسة منصة قيمة لخبراء الصناعة للتواصل وتبادل الأفكار حول العلاقات بين الصناعات السينمائية في الولايات المتحدة ومصر.



جلسة من هوليوود إلى القاهرة



مهرجان كان