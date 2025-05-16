أخت سعاد حسني لـ الخليج 365: محاولات نفي زواج عبد الحليم حافظ والسندريلا لم تعد تشغلنا

تلك المحاولات لا تليق باسم عبد الحليم حافظ

لدينا مستند رسمي يُثبت زواج عبد الحليم حافظ وسعاد حسني

مستند رسمي خلال ساعات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 مايو 2025 04:23 مساءً - أثار محمد شبانة، ابن شقيق الفنانجدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن عزمه نشر مستند رسمي، ينفي بشكلٍ قاطع وجود علاقة زواج بين المطرب الراحل و، كما تزعم أسرتها على مدار السنوات القليلة الماضية.ومن جانبها، استنكرت جنجاه عبد المنعم، أخت سعاد حسني، المحاولات المستمرة من قبل أسرة عبد الحليم حافظ، لنفي عدم زواج "العندليب" من "السندريلا"، رغم مرور سنوات طويلة على رحيلهما، مؤكدة أنّ ذلك لا يليق بتاريخهما، ولا يصح ما يفعله محمد شبانة، بقيمة ومكانة وجماهيرية عمه، الذي ستحل ذكرى ميلاده في شهر يونيو المقبل، متسائلة بقولها: "لماذا تخرج في هذا التوقيت بالمستند؟ هل هي محاولة منكم لإحياء الذكرى بتلك الطريقة غير المناسبة؟ أتمنى أنّ تبحثوا عن طرقٍ أخرى تتناسب مع اسمه وفنه وموهبته، خاصة وأنّ الحديث في تلك الزيجة من عدمه، لم يعد يشغلنا كأسرتها".وأشارت أخت سعاد حسني، لـ"الخليج 365"، إلى أنّ "محمد شبانة كان قد سبق وتقدّم ببلاغ ضد شقيقتي بشأن إثباتها زواج عبد الحليم حافظ وسعاد حسني، وخسر تلك القضية، إذ أنّ الموضوع منتهي بحكم قضائي"، لافتة إلى "وجود عقد زواج، وهو مستند رسمي بالطبع، وكان هناك شهود على العقد، منهم وجدي الحكيم، كما أنّ المحاور الراحل مفيد فوزي كان حاضرًا الحفل".وكان محمد شبانة، قد نشر بيانًا صحفيًا عبر حسابه على "فيسبوك"، أمس الخميس، قائلًا: "نقلًا عن أخي الغالي المهندس عبد الحليم الشناوي، ابن بنت عمتي المرحومة زينب وأخي الأكبر الأستاذ محمد الشناوي.. لله الفضل في إزاحة الستار عن لغز زواج العندليب (حبيبتي من تكون) الذي حير محبي حليم في مصر والعالم العربي وجميع العالم بأثره على مدار حوالي نصف قرن منذ وفاة العندليب، انتظروا غدًا الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة بوست من العيار الثقيل علي صفحات حليم الرسمية الخاصة بالعائلة بمستند أصلي ودليل قطعي، والذي ينفي زواج حليم من إحدى المشاهير، كما روجت له الشائعات بغرض التشهير والنيل من شخصية عظيمة مثل عبدالحليم حافظ، وأنة لم يتم أي ارتباط رسمي وأن العلاقة انتهت من طرف حليم، وهذة الرسالة مرسلة من السيدة الفاضلة لحليم بعد انهاء العلاقة من طرفه".

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