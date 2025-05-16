ظافر العابدين لـ الخليج 365 من مهرجان كان: يسرا ملهمة ولابد من دعم السينما النسائية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 مايو 2025 04:23 مساءً - حرص الفنان التونسي ظافر العابدين على حضور حفل المرأة في السينما Women In Cinema الذي أقامته مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، مساء أمس الخميس على هامش مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ 78، الذي تُجرى فعالياته في الفترة من 13 وحتى 24 مايو الجاري، وأجرت كاميرا "الخليج 365" لقاءً خاصاً مع ظافر العابدين والذي تحدث فيه عن دور المرأة في السينما.
فريق الفيديو:
أجرى اللقاء: معتز الشافعي
تصوير الفيديو: يوسف بوهوش
أعده للنشر: محمد المعصراوي
وأشاد ظافر العابدين بتواجد السينما التونسية في مهرجان هذا العام من خلال فيلم "سماء بلا أرض" للمخرجة أريج السحيري، والذي ينافس ضمن قسم "نظرة ما" وقال: "أهنئ أريج على عملها الثاني الذي تشارك به في مهرجان كان السينمائي، ومبروك وسعيد جداً لها ولتونس ما شاء الله تستمر في إخراج المواهب السينمائية بأكبر المهرجانات في العالم.
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وشدد ظافر العابدين على حبه الكبير للسينما، وكل مراحل صناعة الفيلم موضحاً:" عندما أنتهي من فيلم فكل مراحلة أحبها سواء من تركيب صوت أو تلوين أو حتى كتابة وإخراج، وكذلك وقت التصوير، فكل مرحلة ممتعة، وأنا غبت فترة وكنت أركز على الكتابة والإخراج، ولدي فيلم جديد بعنوان "صوفيا" تونسي بريطاني يضم ممثلين عالمين بجانب التونسيين وسيكون باللغة الإنجليزية وكذلك العربية باللهجة التونسية.
وشهدت السجادة الحمراء للفاعلية حضور كلٌ من المكرمات السبع وهن: الكاتبة والمخرجة الزامبية الويلزية رونغانو نيوني، الممثلة الجنوب آسيوية جاكلين فرنانديز، الممثلة المصرية أمينة خليل، الممثلة السعودية إلهام علي، الممثلة التايلاندية إنجفا واراها، المخرجة السورية جايا جيجي، والمخرجة والفنانة السعودية سارة طيبة.
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كما شهدت السجادة الحمراء توافد المنتج فيصل بالطيور الرئيس التنفيذي لـ مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، يسرا، جيسيكا ألبا، ريا أبي راشد، هنا العمير، رزان جمَّال، أليساندرا أمبروسيو، كاثرين دينوف، شانينا شايك، جوليت بينوش، ظافر العابدين، إيموغن بوتس، إيزا غونزاليس، دانيال كالويا، أشيفاني بانديا مالورتا، هيفاء المنصور، فرحانة بودي، فاطمة البنوي، مراد مصطفى، سوسن يوسف، وغيرهم.
فريق الفيديو:
أجرى اللقاء: معتز الشافعي
تصوير الفيديو: يوسف بوهوش
أعده للنشر: محمد المعصراوي
السينما تعتمد على الرجال أكثروأكد ظافر العابدين على وجود العديد من المواهب النسائية في السينما ولابد من دعمها، قائلاً: "اليوم معنا نجمة كبيرة في الحفلة وهي يسرا، فهي كامرأة ملهمة جداً، وكفنانة مسيرتها ما شاء متواصلة خلال عقود وأعمال بارزة، وأقول إن لدينا مواهب نسائية كبيرة، لكن لابد من دعمها لأن السينما، تحسها رجالية أكثر بعكس الدراما تجد العنصر النسائي هو الطاغي أكثر، ولذلك من المهم دعم النساء من خلال الأعمال وإنتاجها ويكون فيها مخرجات نساء ومواضيع عن النساء".
وأشاد ظافر العابدين بتواجد السينما التونسية في مهرجان هذا العام من خلال فيلم "سماء بلا أرض" للمخرجة أريج السحيري، والذي ينافس ضمن قسم "نظرة ما" وقال: "أهنئ أريج على عملها الثاني الذي تشارك به في مهرجان كان السينمائي، ومبروك وسعيد جداً لها ولتونس ما شاء الله تستمر في إخراج المواهب السينمائية بأكبر المهرجانات في العالم.
يمكنِ قراءة.. فعالية المرأة في السينما تكرم نجمات الشاشة ونجمات يقفن خلف الكاميرات
وشدد ظافر العابدين على حبه الكبير للسينما، وكل مراحل صناعة الفيلم موضحاً:" عندما أنتهي من فيلم فكل مراحلة أحبها سواء من تركيب صوت أو تلوين أو حتى كتابة وإخراج، وكذلك وقت التصوير، فكل مرحلة ممتعة، وأنا غبت فترة وكنت أركز على الكتابة والإخراج، ولدي فيلم جديد بعنوان "صوفيا" تونسي بريطاني يضم ممثلين عالمين بجانب التونسيين وسيكون باللغة الإنجليزية وكذلك العربية باللهجة التونسية.
حفل المرأة في السينما Women in Cinemaوأقيمت فعالية المرأة في السينما Women in Cinema التي تحتفل بالنساء اللواتي يُحدثن نقلة نوعية في مسيرتهن المهنية من جميع أنحاء العالم العربي وآسيا وأفريقيا، سواء من هنَّ أمام الكاميرات أم من هنَّ خلفها، مساء أمس الخميس على هامش مهرجان كان السينمائي 2025 في ثالث أيامه، وبحضور النساء المكرمات وكذلك عدد من نجوم السينما ومشاهير العالم.
وشهدت السجادة الحمراء للفاعلية حضور كلٌ من المكرمات السبع وهن: الكاتبة والمخرجة الزامبية الويلزية رونغانو نيوني، الممثلة الجنوب آسيوية جاكلين فرنانديز، الممثلة المصرية أمينة خليل، الممثلة السعودية إلهام علي، الممثلة التايلاندية إنجفا واراها، المخرجة السورية جايا جيجي، والمخرجة والفنانة السعودية سارة طيبة.
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إقرئي أيضاً.. أريج السحيري تضيء مهرجان كان بفيلم سماء بلا أرض: سيمفونية تحاكي قصصاً نسائية
كما شهدت السجادة الحمراء توافد المنتج فيصل بالطيور الرئيس التنفيذي لـ مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، يسرا، جيسيكا ألبا، ريا أبي راشد، هنا العمير، رزان جمَّال، أليساندرا أمبروسيو، كاثرين دينوف، شانينا شايك، جوليت بينوش، ظافر العابدين، إيموغن بوتس، إيزا غونزاليس، دانيال كالويا، أشيفاني بانديا مالورتا، هيفاء المنصور، فرحانة بودي، فاطمة البنوي، مراد مصطفى، سوسن يوسف، وغيرهم.
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