مهرجان كان السينمائي 2025 في يومه الثالث...احتفال بدور المرأة في السينما

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 مايو 2025 04:23 مساءً - كان الاحتفاء بالمرأة هو الشعار الذي ميز اليوم الثالث لمهرجان كان السينمائي 2025، إذ شهد المهرجان الذي يُقام على شواطئ الريفيرا الفرنسية العديد من الفعاليات أبرزها حفل المرأة في السينما Women in Cinema الذي أقامته مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السنيمائي، إضافة إلى جلسات حوارية للقائمين على مهرجانيّ القاهرة والجونة السينمائي، هذا بخلاف العرض الخاص للفيلم الذي أقيم مساء الخميس على السجادة الحمراء للمهرجان.

ولكي تكوني في قلب الحدث كأنكِ تشهدينه على الهواء مباشرة، نصطحبكِ كعادتنا كل يوم في جولة بين أروقة المهرجان لتتعرفي إلى أبرز ما شهده، والتقطته عدسات كاميرا الخليج 365.

حسين فهمي يتحدث من مهرجان كان عن منافسة مهرجان القاهرة مع الجونة

حسين فهمي ويسرا والمشاركون في جلسة مصر دولة النجاحات الساحقة في العالم العربي- تصوير- معتز الشافعي



تحدث الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن السينما والأفلام والصناعة والمهرجانات السينمائية والمنافسة بينها، خلال الجلسة الحوارية التي جاءت بعنوان "مصر دولة النجاحات الساحقة في العالم العربي"، والتي أقيمت على هامش فعاليات الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي.



ومن أبرز حضور الجلسة الحوارية: الفنانة يسرا، رائد الأعمال عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، أحمد سامي بدوي المدير العام للجنة مصر للأفلام، والمنتج علاء كركوتي بالإضاَفة إلى المخرج مراد مصطفى الذي يعرض فيلمه "عائشة لا تستطيع الطيران" في برنامج "نظرة ما" بمهرجان كان، ومنتجة الفيلم سوسن مصطفى.

وتطرق حسين فهمي للمنافسة بين مهرجاني القاهرة والجونة السينمائي وإيمانه بها حيث يراها تعززك وتجعلك أفضل، وأنه بدون منافسة لن يكون لك قيمة.

تعرفي عبر هذا الرابط إلى المزيد عن هذه الجلسة الحوارية.

فعالية المرأة في السينما تكرم نجمات الشاشة ونجمات يقفن خلف الكاميرات

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على هامش مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ 78، أقامت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي فعالية المرأة في السينما Women In Cinema، الذي يُسلّط الضوء على مساهمات صانعات الأفلام والمبدعات والممثلات والمديرات التنفيذيات في صناعة الترفيه.

وشهدت السجادة الحمراء للفاعلية حضور كل من المكرمات السبع وهن: الكاتبة والمخرجة رونغانو نيوني، الممثلة جاكلين فرنانديز، الممثلة أمينة خليل، الممثلة السعودية إلهام علي، الممثلة إنجفا واراها، المخرجة جايا جيجي، والمخرجة والفنانة السعودية سارة طيبة، وغيرهن من النجمات تعرفي إليهن عبر هذا الرابط.

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مجوهرات النجمات في حفل المرأة في السينما بمهرجان كان 2025.. الألماس ينبض بالحياة

جاكلين فيرنانديز Jacqueline Fernandez (مصدر الصورة: Hoda Davaine/Getty Images for Red Sea Film Foundation)



خلال الحفل، سلطت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الضوء على مسيرة سبع نساء يُحدثن تأثيراً كبيراً في صناعات السينما والترفيه.

وبين المجوهرات التي تلألأت بها النجمات خلال الحفل، ساد الألماس كبطل المناسبة، وإن اختلفت تصاميمها؛ بين قطع ضخمة كلاسيكية وأخرى عصرية ناعمة، فكيف بدت مجوهرات النجمات في حفل المرأة في السينما الذي أقامته مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي؟

اكتشفي الإجابة عبر هذا الرابط.

إطلالات ساحرة للنجمات في احتفالية المرأة في السينما

إلهام علي (مصدر الصورة : Daniele Venturelli/Getty Images for Red Sea Film Foundation)



خطفت النجمات الحاضرات لاحتفالية المرأة في السينما الأنظار بإطلالاتهن الأنيقة، سواء من حيث الأزياء أو المكياج وتسريحات الشعر؛ فجاء المكياج ناعماً في الغالب، فيما تنوعت تسريحات الشعر بين المرفوعة والمنسدلة.

شاهدي إطلالات النجمات المبهرة في حفل نساء في السينما عبر هذا الرابط واكتشفي أيضاً أجمل تسريحات الشعر والمكياج التي اخترنها من خلال هذا الرابط.

إطلالات مهرجان كان السينمائي 2025 في يومه الثالث: نجمات تألقن بالأسود

إيرينا شايك Irina Shayk (مصدر الصورة: Photo by Lionel Hahn/Getty Images)



أيضاً خلال اليوم الثالث من فعاليات مهرجان كان السينمائي 2025، خطفت إطلالات النجمات الأنظار على السجادة الحمراء، خصوصاً بعد حضور نخبة من النجمات العربيات والعالميات بإطلالات جذابة ومبهرة.

جاءت إطلالات النجمات بمثابة استعراض للذوق الرفيع والتنوع في أساليب الموضة، حيث تألقت كل نجمة بأسلوبها الخاص، متراوحة بين الكلاسيكي، العصري، والجريء، لتعكس شخصية كل فنانة وتتماشى مع طابع الحدث الهام. وسجل اللون الأسود إطلالات مميزة، وكان للنجمات العربيات حضور لافت على السجادة الحمراء..تابعيه عبر هذا الرابط.