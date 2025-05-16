حميد الشاعري يعيش لحظات الفخر بتخرج ابنته الصغرى

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الفنان المصري حميد الشاعري، بتخرج ابنته الصغرى نورا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي.

وشارك الشاعري متابعيه عبر صفحته الخاصة، مقطع فيديو وثق فيها مشاهد من الحفل، والذي ظهرت فيه نورا وهي ترتدي ثوب التخرج وسط صيحات الأهل المنادين باسمها.

وأرفق حميد الشاعري الفيديو بتعليق كتب فيه: "حفل تخرج بنتي نورا اخر العنقود".

وكان حميد قد شارك متابعيه صورة له برفقة ابنه نوح، وذلك في ظهور نادر له. وقارن في منشوره بين صورتين، في الأولى ظهر فيها وهو شاب يحمل ابنه الصغير، وفي الصورة الثانية ظهر مع إبنه عندما كبر وأصبح شاباً وسيماً.

وعلق حميد قائلاً: "ابني نوح ما شاء الله عليه... الفرق بين الصورتين 27 سنة... كأنها امبارح والله سبحان الله".

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