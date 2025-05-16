رزان جمال بإطلالة ساحرة بالـ"Burgundy" في مهرجان "كان" وسعر فستانها آلاف الدولارات

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة اللبنانية رزان جمال بإطلالة أنيقة للغاية خلال حضورها حضور فعالية "المرأة في السينما"في مهرجان كان في فرنسا، بدورته الـ78.

وخطفت رزان الأنظار بجمالها وأناقتها بتصميم مميز يجمع بين الجرأة والرقي، إذ اختارت فستاناً لامعاً باللون العنابي الداكن "Burgundy"، من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، وبلغ سعره حوالى 8445 دولار.

جاء الفستان بقصة طويلة، مزمومة من الأعلى عند الصدر بقصة "Halter neck " مع فتحتين عند الخصر، ما أبرز رشاقة قوامها. كما جاء ضيقا من الأسفل، أما قصة الظهر فجاءت مفتوحة جزئيا، ما أضفى مزيدا من الجرئة على الإطلالة. أما قماش الفستان فجاء مزينا بتطريزات لامعة ونقوش متموجة.

ومن الناحية الجمالية، تركت رزان شعرها منسدلا على كتفيها مع تموجات عريضة، وطبقت مكياجا قويا بألوان تتناسب مع لون الفستان.

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