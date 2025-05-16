ميرنا وليد - بيروت - بعد تداول شائعة وفاة الفنان جورج وسوف المبغضة، شاركت مقدمة البرامج اللبنانية أنابيلا هلال الجمهور صور لها برفقته ورفقة زوجها طبيب التجميل نادر صعب، بأول ظهور علني له.

وعلقت أنابيلا على الصورة قائلة: "على العشاء الليلة مع السلطان".

وقد أثار انتشار شائعة وفاة الفنان جورج وسوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من القلق والبلبلة بين جمهوره ومحبيه.

وفي هذا السياق، تواصلت جريدة "الوطن" مع مصدر مقرّب من سلطان الطرب، الذي نفى بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله، مؤكّدًا أن الفنان يتمتع بصحة جيدة ويقضي وقته حاليًا بمتابعة أحد المسلسلات، من دون أن يكون على علم بالشائعة المنتشرة.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد إنتشار شائعة وفاته المبغضة.. أول ظهور لـ جورج وسوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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