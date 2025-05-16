ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة المصرية آية سماحة بعيد زواجها الخامس من المخرج محمد السباعي برسالة خارجة عن المألوف.

وشاركت آية الجمهور صورة تجمعهما، وعلقت: "5 سنوات من الزواج... وسابع بِعْد لم يهرب! من شجارات سخيفة إلى ضحكات ليلية، بنينا شيئًا حقيقيًا وفوضويًا بعض الشيء. ذكرى زواج سعيدة، وصداع قلبي المفضل، وحب أبدي".

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير معهما، وجاء في التعليقات: "ربنا يسعد قلبكم و يحفظكم و يخضر لكم اليابس"، "ربنا يخليكم لبعض ولينا"، "الله يخليكم لبعض وإن شاء الله يا رب كل سنين كم تكون حب وسعادة"، "ربنا يسعد قلبكم و يحفظكم و يخضر لكم اليابس".

كانت هذه تفاصيل خبر 5 سنوات على زواجهما.. آية سماحة توجه رسالة خارجة عن المألوف لـ محمد السباعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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