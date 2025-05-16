شكرا لقرائتكم خبر عن إنجلترا والإمارات في أولى منافسات sitfy poland للمونودراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم الأول لمهرجان sitfy poland للمونودراما برئاسة المخرج مازن الغرباوي، عروض متنوعة، ففي تمام الساعة الخامسة مساء يقدم فريق دولة الإمارات العربية المتحدة عرض "قطرة"، وفيه نرى أجواء ثقيلة يكتنفها التحولات والتغيرات، في عالم تتساقط فيه الأرواح كقطرات المطر، يبحث رجل داخل صوته عن أثر وصدى وسط الصمت، عن دفء وملجأ بين الأنقاض، عن معنى في زمن أصبح فيه التساؤل تهمة.

قطرات ليست حكاية تُروى، بل حالة تُعاش، مونودراما تسعى جاهدة لاختراق السكون، وفتح الجروح للاعتراف، بين أم تحتضر، وأب يكرز بالصمت، وقلم يرتجف بين الأصابع، تولد القطرة.

ويأتي عرض موكب الشفقة للفريق الإنجليزي في تمام الساعة التاسعة، وفيه نرى أولجا، في بعد وفاة صديقها الذي لم تدم علاقتهما طويلًا، تستبد بها مشاعر النقص والاغتراب، متسائلة عما إذا كان حزنها مبررًا في ظل وجود عائلته وأصدقائه الذين عرفوه طوال حياتهم، وبينما تعد خطابًا لجنازته، تواجه أولجا خياراتها الماضية، ومكانها في مدينة غير مألوفة، ووحدة العيش بين ثقافتين. استكشاف شخصي عميق للهوية، والانتماء، والقوة الهادئة اللازمة لإيجاد صلة في عالم غالبًا ما يبدو بعيد المنال.

جدير بالذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أقيمت دورته التاسعة في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الماضي وكانت دورته تحمل اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي ، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي ، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة