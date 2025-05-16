شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصي تعلن وفاة عمها.. وتنعيه: ادعوله بالرحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة إيمان العاصي، وفاة عمها، وذلك خلال منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حيث قالت: "عمي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، وانهالت التعليقات من المحبيين والأقارب على المنشور للتعزية والدعاء للفقيد.

يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل برغم القانون وشارك فى بطولته إلى جانبها كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون فى دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التى تعيش فى مدينة بورسعيد، وتستيقظ فى صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أى سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفى "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.

