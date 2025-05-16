لأول مرة في تاريخها.. جائزة غولدن غلوب حاضرة في مهرجان كان السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 مايو 2025 02:58 مساءً - جائزة غولدن غلوب Golden Globe السنوية الشهيرة، التي يُقام حفلها في يناير من كل عام لتكريم الإنجازات المتميزة في مجالي السينما والتلفزيون، ستكون حاضرة للمرة الأولى في تاريخها بمهرجان كان السينمائي الدولي الذي انطلقت فعالياته يوم 13 مايو لتستمر حتى 24 مايو أيضاً.

غولدن غلوب حاضرة في مهرجان كان

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أعلن سوق كان السينمائي، المعروف أيضًا باسم Marché du Film من خلال حسابه على إنستغرام مشاركة جائزة غولدن غلوب بمهرجان كان السينمائي من خلال إعلان جاء به: "هذا العام، تُطلق غولدن غلوب ومؤسسة أرتميس الصاعدة Artemis Rising جائزةً جديدةً ومؤثرةً في سوق الأفلام تكريمًا لمخرج أفلام وثائقية صاحب رؤيةٍ ثاقبةٍ غيّرت أعماله نظرتنا للعالم"، وتابع البيان: "انضموا إلينا في حفل توزيع جوائز مُلهمٍ وجلسة نقاشٍ مُحفّزةٍ للتفكير حول التأثير المُتزايد لسرد القصص الوثائقية، وتأثيرها العالمي المُتنامي، ودور الصناعة في دعم هذه الأصوات الحيوية"

ومن المقرر أن تقدم الممثلة والموسيقية تيسا تومسون أول جائزة غولدن غلوب للأفلام الوثائقية خلال مهرجان كان السينمائي. ويُقام حفل إطلاق الجائزة وفعاليته في 19 مايو بدعم من شركة "ثينك-فيلم إمباكت برودكشن" Think- Film Impact Production. ستُدير دانييل توركوف ويلسون، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية، حلقة نقاش حول حفل توزيع الجائزة، والتي سيشارك فيها أيضًا ريمي لينيه، رئيس برنامج "لا سكام" للأفلام الوثائقية في مهرجان كان السينمائي، ووايت دريفوس المؤسسة المشاركة لشركة إمباكت بارتنرز، وسيحصل الفائز على جائزة نقدية قدرها 10,000 يورو تقديرًا لمساهمته في مجال الأفلام الوثائقية.

قالت ريجينا ك. سكالي، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة أرتميس رايزينغ: "تفخر مؤسسة أرتميس رايزينغ بتسليط الضوء على الأفلام الوثائقية المتميزة في مهرجان كان السينمائي. نؤمن بأن السرد القصصي المؤثر اجتماعيًا أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في عالمنا المتغير باستمرار. ويسعدنا التعاون مع جوائز غولدن غلوب لتقديم هذه الجائزة الافتتاحية المهمة لمخرج أفلام وثائقية، والارتقاء بهذا النوع من الأفلام".

لجنة تحكيم الجائزة

تضم لجنة تحكيم الجائزة: رئيسة جوائز غولدن غلوب هيلين هوني؛ جيرالين وايت دريفوس المؤسسة المشاركة لشركة إمباكت بارتنرز؛ ريجينا ك. سكالي، مؤسسة ومديرة تنفيذية لمؤسسة أرتميس رايزنغ، ودانييل توركوف ويلسون المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة "ثينك-فيلم إمباكت برودكشن". ستختار اللجنة صانع أفلام فائزًا من بين المتأهلين للنهائيات وهم: راؤول بيك، ويوجين جاريكي، وأليكس جيبني، وماريسكا هارجيتاي، وأندرو دومينيك، والذين عرضت أفلامهم الوثائقية لأول مرة في مهرجان كان لهذا العام.

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