صداقة تايلور سويفت وبليك ليفلي تنهار.. والأخيرة تهدد!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 مايو 2025 02:58 مساءً - الصداقة القوية التي تجمع تايلور سويفت وبليك ليفلي والتي تُعد من أبرز ثنائيات الصداقة في الوسط الفني تواجه أزمة الانهيار في الآونة الأخيرة، والسبب يرجع لقضية بليك ليفلي التي رفعتها ضد جاستين بالدوني العام الماضي تتهمه فيها بالتحرش أثناء تصوير فيلم It Ends With Us.

بليك ليفلي تهدد تايلور سويفت

قضية بليك ليفلي وجاستين بالدوني لا تمت بصلة لنجمة البوب تايلور سويفت، ولكن بحسب موقع Newyork Post أصبحت تايلور متورطة في نزاعهما القانوني، بعد استدعائها كشاهدة من قِبَل فريق بالدوني القانوني الأسبوع الماضي، على الرغم من أن سويفت لم تحضر موقع تصوير الفيلم ولا تمت بأي صلة لما يدور.

وردًا على الاستدعاء، قال ممثل سويفت لصحيفة The Post: "لم تطأ تايلور سويفت موقع تصوير هذا الفيلم أبدًا، ولم تشارك في أي قرارات اختيار أو إبداع، ولم تكتب موسيقى الفيلم، ولم تشاهد أي تعديل أو ملاحظات على الفيلم، ولم تشاهد حتى فيلم It Ends With Us حتى أسابيع بعد إصداره للجمهور، وكانت تسافر حول العالم خلال عامي 2023 و2024 على رأس أكبر جولة في التاريخ".

لذلك، ردت ليفلي بإلغاء استدعائها للمغنية، ووفقاً لموقع Daily Mail، فإن ليفلي حاولت الضغط على سويفت لإصدار بيان عام يدعمها، وطلبت منها حذف رسائلهما النصية التي، وفقًا لمصادر داخلية، ربما احتوت على تفاصيل من أكثر من عقد من الصداقة والعلاقات والأسرار الخاصة، وإلا فإنها سوف تقوم بتسريب رسائل سويفت النصية الخاصة ذات الطابع الشخصي التي بحوزتها. وبحسب ما أكده الموقع بشكلٍ حصري، بأن محامي ليفلي، مايكل غوتليب، اتصل بفريق سويفت القانوني وطالبه بإصدار بيان دعم للسيدة ليفلي.

في الرسالة الموجهة إلى القاضي، ردّ فريق بالدوني القانوني، بقيادة برايان فريدمان، على ادعاءات ليفلي الخاطئة بأن الاستدعاء المقترح لسويفت يسعى للحصول على وثائق غير ذات صلة، بينما جادل فريدمان بأن الهدف من الاستدعاء هو الحصول على معلومات تتعلق بالتلاعب بالشهود وانتهاك الأدلة - وتحديدًا أن ليفلي حاولت إكراه سويفت على الوقوف إلى جانبها علنًا، وهو الأمر الذي اعتبره محامي بالدويني ابتزاز ومحاولة ترهيب وإكراه شاهد مُدرك في هذه الدعوى.

جيجي حديد تدعم تايلور سويفت

جيجي حديد هي صديقة مشتركة لتايلور سويفت وبليك ليفلي، وتعرّفا على بعضهما من خلال سويفت، ولكن يبدو أن ولاء جيجي حديد هو لـ تايلور، وجاء ذلك واضحاً في احتفال حديد بيوم ميلادها الـ 30، حيث أقامت حفلاً رائعاً حضره عددٌ من النجوم في نيويورك، من بينهم شقيقتها بيلا حديد، والديها يولاندا ومحمد حديد، بالإضافة إلى الممثلة آن هاثاواي، والممثل برادلي كوبر، بينما كان غياب ليفلي واضحاً.

