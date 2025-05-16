أمينة خليل لـ الخليج 365: تكريمي من مؤسسة البحر الأحمر اعتراف بمشواري ودعم لي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 مايو 2025 02:58 مساءً - التقت كاميرا "الخليج 365" الفنانة المصرية أمينة خليل خلال حفل المرأة في السينما Women In Cinema الذي أقامته مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، مساء أمس الخميس على هامش مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ 78، الذي تُجرى فعالياته في الفترة من 13 وحتى 24 مايو الجاري، حيث تم تكريم أمينة خليل ضمن حفل هذا العام.



فريق الفيديو:

أجرى اللقاء: معتز الشافعي

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

أعده للنشر: محمد المعصراوي



وأكدت أمينة خليل خلال اللقاء على فخرها بالتواجد في هذه الفعالية والتكريم من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي قائلة: "أنا بحب جداً مؤسسة البحر الأحمر، وأدعمهم جداً وهما أيضاً يدعموني، نحن عندنا علاقة جميلة جداً مع بعض، فكان عندي كذا فيلم تم عرضهم في المهرجان، وأيضاً كنت بلجنة التحكيم في احدى الدروات، وحالياً يتم تكريمي في مبادرة المرأة في السينما".

علاقة متبادلة بين أمينة خليل ومؤسسة البحر الأحمر السينمائي

وأشادت أمينة خليل بالعلاقة المتبادلة بينها وبين مؤسسة البحر الأحمر على مدار السنوات الماضية، موضحة: "علاقتنا غالية جداً بالنسبة لي وتكريمي في مبادرة المرأة في السينما Women In Cinema تدل على أنهم يرون ويعترفون بـ"الكارير" الخاص بي ويحاولون دائماً مساعدتي في أن أكون أفضل، وأنا أدعهم من كل قلبي".

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وكشفت أمينة خليل عن أكثر شيء تحبه في السينما ألا وهو أن تشاهد فيلماً وتستمتع بقصة جيدة ، مضيفة أنها تحب أن تقدم أدواراً بها دراما وكذلك الأدوار الكوميدية، ولم تفضل أمينة خليل بطولة فيلم أو مسلسل. وأكدت أنها ستختار على حسب القصة وسيكون بالنسبة لها المسلسل الأفضل وأيضاً فيلم، كما شددت أمينة على اهتمامها برأي الجمهور والنقاد في أعمالها الفنية.

حفل المرأة في السينما Women in Cinema

وأقيمت فعالية المرأة في السينما Women in Cinema التي تحتفل بالنساء اللواتي يُحدثن نقلة نوعية في مسيرتهن المهنية من جميع أنحاء العالم العربي وآسيا وأفريقيا، سواء من هنَّ أمام الكاميرات أم من هنَّ خلفها، مساء أمس الخميس على هامش مهرجان كان السينمائي الدولي في ثالث أيامه، وبحضور النساء المكرمات وكذلك عدد من نجوم السينما ومشاهير العالم.



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وشهدت السجادة الحمراء للفاعلية حضور كلٌ من المكرمات السبع وهن: الكاتبة والمخرجة الزامبية الويلزية رونغانو نيوني، الممثلة الجنوب آسيوية جاكلين فرنانديز، الممثلة المصرية أمينة خليل، الممثلة السعودية إلهام علي، الممثلة التايلاندية إنجفا واراها، المخرجة السورية جايا جيجي، والمخرجة والفنانة السعودية سارة طيبة.

كما شهدت السجادة الحمراء توافد المنتج فيصل بالطيور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، يسرا، جيسيكا ألبا، ريا أبي راشد، هنا العمير، رازان جمَّال، أليساندرا أمبروسيو، كاثرين دينوف، شانينا شايك، جوليت بينوش، ظافر العابدين، إيموغن بوتس، إيزا غونزاليس، دانيال كالويا، أشيفاني بانديا مالورتا، هيفاء المنصور، فرحانة بودي، فاطمة البنوي، مراد مصطفى، سوسن يوسف، والمزيد.

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