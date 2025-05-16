آنا دي أرماس تكسر الصمت وتتحدث عن علاقتها بـ توم كروز

ميرنا وليد - بيروت - أوضحت الممثلة الكوبية آنا دي أرماس، طبيعة علاقتها بالنجم العالم توم كروز، وذلك بعد التكهنات التي ضجت بها وسائل الإعلام، حول علاقة محتملة تجمعهما.
وتحدثت دي أرماس خلال مقابلة لها في برنامج "Good Morning America"للترويج لفيلمها الجديد Ballerina من عالم أفلام John Wick، عن علاقتها بكروز، وأشارت إلى وجود مشاريع مشتركة تجمعهما، لكن في إطار مهني، إذ قالت: "نحن نعمل بالفعل على عدة مشاريع، وليس مشروعًا واحدًا فقط، بالتعاون مع المخرج دوغ ليمان وكريستوفر ماكواري، وأنا متحمسة جدًا لهذا التعاون".
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