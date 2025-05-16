رسالة من بسام كوسا لـ أحمد الشرع تنتشر.. فما صحتها؟

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر مفاده أن الممثل السوري بسام كوسا قد وجه رسالة إلى الرئيس أحمد الشرع، وطلب منه أن يعينه نقيباً للفنانين السوريين تقديراً لكفاءته وخبرته في الوسط الفني.



هذا الخبر دفع بسام كوسا للخروج عن صمته، ونفى الخبر نفياً قاطعاً، حيث أعاد مشاركة المنشور، وكتب: "الخبر عارٍ عن الصحة".

وكان بسام كوسا قد ودع شخصية "يوسف" التي قدمها بالموسم الرمضاني الفائت بمسلسل "البطل"، ونئت صورة من العمل عبر حسابه الخاص، وعلق: "عزيزي يوسف.. يقال في أوقات الحروب اول ما تضيع هي الحقيقة نعم لقد تاهت منّا .. لقد تاهت منّي .. و ربما أنا الذي تهت".