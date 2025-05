الجمهور يصف ما ارتدته بيلي إيليش بـ "القمامة" وهذه ردّة فعلها

ميرنا وليد - بيروت - علّقت النجمة العالمية بيلي إيليش على المقاطع المفبركة التي تم تداولها لها من حفل MET GALA ، قائلة: "الناس أخبروني عما ارتديته في ميت غالا هذا العام قمامة؟ لم أكن هناك جميع الفيديوهات ذكاء الاصطناعي" .



على صعيد آخر أعلنت إحدى المنصات سابقا أن أغنية "Birds of a Feather" لبيلي إيليش تصدرت قائمة الأغاني الأكثر رواجًا في 2024، محققة أكثر من 1.78 مليار إستماع منذ إصدارها في شهر أيار .

تأتي الأغنية ضمن ألبومها الثالث "Hit Me Hard and Soft"، ولم تقتصر على النجاح الرقمي، إذ وصلت إلى المرتبة الثانية في قائمة "Billboard Hot 100" بالولايات المتحدة.