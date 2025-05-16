ميرنا وليد - بيروت - علّقت النجمة العالمية بيلي إيليش على المقاطع المفبركة التي تم تداولها لها من حفل MET GALA ، قائلة: "الناس أخبروني عما ارتديته في ميت غالا هذا العام قمامة؟ لم أكن هناك جميع الفيديوهات ذكاء الاصطناعي" .
على صعيد آخر أعلنت إحدى المنصات سابقا أن أغنية "Birds of a Feather" لبيلي إيليش تصدرت قائمة الأغاني الأكثر رواجًا في 2024، محققة أكثر من 1.78 مليار إستماع منذ إصدارها في شهر أيار .
تأتي الأغنية ضمن ألبومها الثالث "Hit Me Hard and Soft"، ولم تقتصر على النجاح الرقمي، إذ وصلت إلى المرتبة الثانية في قائمة "Billboard Hot 100" بالولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمهور يصف ما ارتدته بيلي إيليش بـ "القمامة" وهذه ردّة فعلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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