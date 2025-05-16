بلقيس تخطف الأنظار في مهرجان كان بإطلالة ساحرة من أوسكار دي لا رينتا

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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة الإماراتية بلقيس على السجادة الحمراء خلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي بإطلالة رائعة، حيث اختارت فستانًا فاخرًا من توقيع دار "أوسكار دي لا رينتا" (Oscar De La Renta).
الفستان الذي اختاره لها منسق الإطلالات اللبناني سيدريك حداد، وتميّز بقصة واسعة، ما أضفى لمسة من الفخامة والرقي على حضورها اضافة الى ان لونه الازرق ذكر الجمهور بـ سيندريلا.
ولإضفاء لمسة رقي على إطلالتها، اختارت بلقيس مجوهرات راقية شملت قلادة وخواتم. أما مكياجها فجاء بألوان برونزية ناعمة، وتسريحة شعرها المرفوعة جزئياً أبرزت ملامحها الطبيعية.
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